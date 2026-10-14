 Más de 100 cuerpos abandonados: criminalidad en Guatemala
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Mensajes criminales: más de 100 cuerpos abandonados envueltos en plásticos en Guatemala

Las autoridades atribuyen estos crímenes principalmente a disputas violentas entre las pandillas.

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Fotografía que muestra a integrantes del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil inspeccionando dos cadáveres encontrados en bolsas plásticas y amarrados con lazos a un costado de la carretera antigua que conduce a Chinautla (Guatemala), EFE/ Alex Cruz
Fotografía que muestra a integrantes del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil inspeccionando dos cadáveres encontrados en bolsas plásticas y amarrados con lazos a un costado de la carretera antigua que conduce a Chinautla (Guatemala) / FOTO: EFE/ Alex Cruz
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Más de un centenar de cadáveres han sido localizados abandonados envueltos en plástico, sábanas o en sacos en lo que va de 2026 en Guatemala, una modalidad criminal atribuida a disputas entre pandillas y estructuras delincuenciales, que ha triplicado por ahora los registros de todo el año anterior.

Un reporte estadístico del Ministerio Público (MP), actualizado este mes y al que tuvo acceso EFE, detalla que se produjeron 137 hallazgos de este tipo hasta octubre, superando holgadamente los 39 casos contabilizados por la Policía Nacional Civil en todo 2025.

"De acuerdo con las investigaciones y análisis realizados por las unidades especializadas, una de las principales líneas de investigación (sobre los cadáveres abandonados) está relacionada con la rivalidad y disputa territorial entre estructuras criminales", explicó a EFE el portavoz de la Policía Nacional Civil, César Mateo.

Según el portavoz policial, las motivaciones de estos crímenes son sobre todo "el control de sectores utilizados para la venta y distribución de drogas, así como 'correcciones' a lo interno de las propias pandillas".

Las autoridades atribuyen estos crímenes principalmente a disputas violentas entre las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, declaradas en 2025 como grupos terroristas por la legislación guatemalteca.

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Dos cuerpos encontrados en San Antonio La Paz, El Progreso, el 12 de octubre de 2026. - Bomberos Municipales Departamentales

El desglose de registros del Ministerio Público precisa que 68 de las víctimas asesinadas fueron localizadas en bolsas plásticas y 53 envueltas en sábanas, mientras que 10 se hallaron dentro de costales. El resto fueron detectadas en diferentes circunstancias.

Los cadáveres suelen dejarse abandonados por sus asesinos en tramos carreteros desolados o sectores abandonados, pero también en áreas urbanas, como uno de los últimos ocurridos a finales de septiembre, cuando las autoridades encontraron los cuerpos de dos personas atadas de manos y pies.

Ese hallazgo tuvo lugar en el municipio de Chinautla, a cinco kilómetros del centro de la Ciudad de Guatemala, donde socorristas de los Bomberos Voluntarios fueron alertados de dos cadáveres envueltos en bolsas plásticas a un costado de la carretera.

Hasta el momento no hay información sobre los responsables, mientras la Fiscalía y la Policía Nacional Civil investigan el caso mediante cámaras de vigilancia.

Identificación de cadáveres

La frialdad de las estadísticas contrasta con el drama cotidiano, como ocurrió en agosto pasado al encontrar a dos jóvenes de 18 y 19 años envueltos en bolsas en el sur de la Ciudad de Guatemala, lo que desencadenó escenas de dolor e impotencia cuando sus familiares llegaron al lugar tras buscarlos durante 24 horas después de ser secuestrados en una cancha de fútbol cercana.

Estos hallazgos se distribuyen en 14 de los 22 departamentos del país, aunque la mayoría de los cadáveres abandonados se concentran en el departamento de Guatemala (que abarca la capital guatemalteca) con 105 cuerpos dejados a la intemperie.

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El director de la PNC, David Custodio Boteo, explicó que esta evolución ha dotado a los grupos delictivos de recursos económicos sustanciales.

Pese al repunte de este tipo de hallazgos macabros, la violencia homicida general en el país centroamericano muestra una leve reducción en lo que va del año, según cifras de la organización civil Coalición por la Seguridad Ciudadana, que registró 2.338 homicidios entre enero y septiembre de 2026, 59 menos que los 2.397 en el mismo período de 2025.

El portavoz de la Policía detalló que la forma y las condiciones en las que son abandonadas las víctimas constituyen indicios clave que la Unidad de Videoforense y los investigadores analizan a través de cámaras de vigilancia para reconstruir las rutas de traslado de los cuerpos y así identificar a los responsables.

Como resultado de las pesquisas sobre este patrón, Mateo confirmó que las fuerzas de seguridad han capturado a más de diez personas vinculadas al abandono de cadáveres en sábanas y bolsas, entre ellas siete presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha detenidos en septiembre y acusados de al menos 17 homicidios.

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