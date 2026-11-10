Detenidos dos presuntos robafurgones en Chimaltenango

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a dos presuntos robafurgones en la ruta Interamericana, jurisdicción del municpio de Patzicía, Chimaltenango. El operativo de seguridad se llevó a cabo durante la madrugada de este martes, 10 de noviembre.
Según el reporte emitido por la institución, los detenidos son dos hombres de 48 y 39 años de edad, quienes se movilizaban en dos camiones con furgones que fueron reportados como robados desde el pasado 6 de noviembre en la zona 4 de Mixco.
A uno de los sospechosos también se le incautó una pistola con su respectiva licencia de portación, aunque se harán las investigaciones correspondientes.
"Las capturas son resultado de los operativos de seguridad que la PNC mantiene en esa ruta", destacó la institución.
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Las fuerzas de seguridad implementaron un operativo el pasado 16 de octubre en seguimiento de la investigación por el robo de un furgón que ocurrió en la autopista Palín, Escuintla. Como resultado, el conductor de la unidad fue rescatado y dos presuntos delincuentes fueron capturados.
Según el reporte emitido por la Policía Nacional Civil (PNC), los agentes de la Comisaría 31 llevaron a cabo un rastreo en la zona tras ser notificados sobre el hecho delictivo. De esta manera, lograron ubicar el área por donde se desplazaban los presuntos robafurgones.
Aproximadamente en el kilómetro 39 de la referida carretera, los policías lograron interceptar a los sospechosos. Se trataba de dos hombres, de 38 y 39 años. El primero de ellos registra dos antecedentes por robo, en los años 2019 y 2020, y el otro un antecedente por violencia contra la mujer.
"Los agentes procedieron a la detención de los presuntos roba furgones, recuperaron el vehículo y rescatar sano y salvo al piloto, luego de una denuncia ciudadana que alertó sobre este hecho", explicó la PNC en un boletín.
El vehículo de transporte pesado recuperado jalaba un contenedor cargado con fertilizantes valorados en casi Q220 mil, el cual había salido del kilómetro 72, Michatoya, Puerto Quetzal, Escuintla, con destino a la frontera Corinto, Honduras.