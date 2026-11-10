 Caso “Agua Mágica”: Tribunal autoriza a Baldetti el uso de control telemático
Nacionales

Caso “Agua Mágica”: Tribunal autoriza a Baldetti el uso de control telemático

La exvicepresidenta Roxana Baldetti permanece en su residencia bajo el argumento de que presenta problemas de salud.

Compartir:
La exvicepresidenta Roxana Baldetti en audiencia por videoconferencia el martes 10 de noviembre de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
La exvicepresidenta Roxana Baldetti en audiencia por videoconferencia el martes 10 de noviembre de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Tribunal de Mayor Riesgo C autorizó este martes 10 de noviembre el uso de control telemático a la exvicepresidenta Roxana Baldetti. La resolución fue emitida dentro del caso "Agua Mágica", por el cual enfrenta proceso penal debido a su presunta implicación en hechos ilícitos.

La instrucción para que le sea colocado el dispositivo electrónico a la exfuncionaria fue girada por el tribunal en cumplimiento de un fallo de la Sala Segunda de Apelaciones, que le ordenó otorgarle ese beneficio a la procesada. De esta manera, evitaría regresar a prisión.

El Ministerio de Gobernación confirmó que tiene brazaletes electrónicos disponibles, así que podría hacerse la instalación en los próximos días para tener el control de la ubicación de la funcionaria.

Con orden para regresar a prisión

Baldetti permanece en su residencia actualmente, pues obtuvo un permiso para salir de la cárcel Santa Teresa, ubicada en la zona 18 capitalina, debido a que se encontraba en proceso de recuperación, ya que en reiteradas ocasiones ha argumentado tener problemas de salud.

El Juzgado de Mayor Riesgo B, que conoce otro caso contra la exvicemandataria, específicamente el llamado Cooptación del Estado, ordenó la semana pasada su regreso a prisión, después de que concluyó el plazo de 60 días que incluía la referida autorización para estar en libertad.

El traslado no ha sido concretado debido a que la defensa ha expuesto la necesidad de que se haga en condiciones adecuadas ante el padecimiento que presenta la privada de libertad. Mientras tanto, el Sistema Penitenciario señala que carece de una ambulancia para poder llevarla a la cárcel y actualmente gestiona una unidad que permita cumplir la orden judicial.

Sin embargo, con la reciente decisión del Tribunal de Mayor Riesgo C existe la posibilidad de que ya no tenga que ser retornada al centro de detención para cumplir la prisión preventiva por ninguno de los dos casos que enfrenta.

En Portada

Insivumeh registra segundo temblor en Guatemalat
Nacionales

Insivumeh registra segundo temblor en Guatemala

10:43 AM, Nov 10
¿Recibiste la alerta de sismo de Google? Servicio envió masivo aviso en tiempo real t
Nacionales

¿Recibiste la alerta de sismo de Google? Servicio envió masivo aviso en tiempo real

09:32 AM, Nov 10
Canadá anuncia cambios en su convocatoria para enfrentar a Guatemalat
Deportes

Canadá anuncia cambios en su convocatoria para enfrentar a Guatemala

10:22 AM, Nov 10
Trabajadores de Enfermería realizan protesta en la capitalt
Nacionales

Trabajadores de Enfermería realizan protesta en la capital

10:01 AM, Nov 10
Gobierno reacciona por suspensión de medida para reducir accidentes con limitadores de velocidadt
Nacionales

Gobierno reacciona por suspensión de medida para reducir accidentes con limitadores de velocidad

10:06 AM, Nov 10

Temas

GuatemalaNoticias de GuatemalaFútbol#liganacionalViolenciaPNCReal MadridSeguridadJusticia65VueltaAtaque armado
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar