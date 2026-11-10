Caso “Agua Mágica”: Tribunal autoriza a Baldetti el uso de control telemático

El Tribunal de Mayor Riesgo C autorizó este martes 10 de noviembre el uso de control telemático a la exvicepresidenta Roxana Baldetti. La resolución fue emitida dentro del caso "Agua Mágica", por el cual enfrenta proceso penal debido a su presunta implicación en hechos ilícitos.
La instrucción para que le sea colocado el dispositivo electrónico a la exfuncionaria fue girada por el tribunal en cumplimiento de un fallo de la Sala Segunda de Apelaciones, que le ordenó otorgarle ese beneficio a la procesada. De esta manera, evitaría regresar a prisión.
El Ministerio de Gobernación confirmó que tiene brazaletes electrónicos disponibles, así que podría hacerse la instalación en los próximos días para tener el control de la ubicación de la funcionaria.
Con orden para regresar a prisión
Baldetti permanece en su residencia actualmente, pues obtuvo un permiso para salir de la cárcel Santa Teresa, ubicada en la zona 18 capitalina, debido a que se encontraba en proceso de recuperación, ya que en reiteradas ocasiones ha argumentado tener problemas de salud.
El Juzgado de Mayor Riesgo B, que conoce otro caso contra la exvicemandataria, específicamente el llamado Cooptación del Estado, ordenó la semana pasada su regreso a prisión, después de que concluyó el plazo de 60 días que incluía la referida autorización para estar en libertad.
El traslado no ha sido concretado debido a que la defensa ha expuesto la necesidad de que se haga en condiciones adecuadas ante el padecimiento que presenta la privada de libertad. Mientras tanto, el Sistema Penitenciario señala que carece de una ambulancia para poder llevarla a la cárcel y actualmente gestiona una unidad que permita cumplir la orden judicial.
Sin embargo, con la reciente decisión del Tribunal de Mayor Riesgo C existe la posibilidad de que ya no tenga que ser retornada al centro de detención para cumplir la prisión preventiva por ninguno de los dos casos que enfrenta.