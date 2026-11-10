 Matan a hombre en un parqueo de la zona 1
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Matan a hombre en un parqueo de la zona 1

Bomberos también estabilizaron a una mujer herida de bala en el lugar.

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Desconocidos atacaron a un hombre y una mujer en el interior de un parqueo. , Foto Bomberos Municipales
Desconocidos atacaron a un hombre y una mujer en el interior de un parqueo. / FOTO: Foto Bomberos Municipales
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La tarde de este martes 10 de noviembre se registró un ataque armado en el interior de un parqueo de la 9na. avenida y 18 calle de la zona 1 de la ciudad de Guatemala, que dejó un hombre sin vida y una mujer herida.

Bomberos Voluntarios acudieron a dicha dirección en respuesta a varios llamados de auxilio, al llegar localizaron a una mujer gravemente herida de arma de fuego, por lo que le brindaron los primeros auxilios, luego de ser estabilizada fue trasladada a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, indicaron los paramédicos. 

Mientras que en el lugar Bomberos Municipales evaluaron a un hombre de 25 años, y confirmaron que ya no contaba con signos vitales, debido a la gravedad de las heridas, por lo que dieron aviso a las autoridades correspondientes. 


En el lugar hay presencia de la Policía Nacional Civil (PNC) a la espera de fiscales del Ministerio Público para el procesamiento de las evidencias.

La Policía Municipal de Tránsito mantiene el monitoreo del flujo vehicular para facilitar la circulación y mantener el control vial en el sector.

La PMT también recomendó circular con precaución, evitar reducir la velocidad para observar el incidente y considerar vías alternas.

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