Matan a hombre en un parqueo de la zona 1

La tarde de este martes 10 de noviembre se registró un ataque armado en el interior de un parqueo de la 9na. avenida y 18 calle de la zona 1 de la ciudad de Guatemala, que dejó un hombre sin vida y una mujer herida.
Bomberos Voluntarios acudieron a dicha dirección en respuesta a varios llamados de auxilio, al llegar localizaron a una mujer gravemente herida de arma de fuego, por lo que le brindaron los primeros auxilios, luego de ser estabilizada fue trasladada a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, indicaron los paramédicos.
Mientras que en el lugar Bomberos Municipales evaluaron a un hombre de 25 años, y confirmaron que ya no contaba con signos vitales, debido a la gravedad de las heridas, por lo que dieron aviso a las autoridades correspondientes.
En el lugar hay presencia de la Policía Nacional Civil (PNC) a la espera de fiscales del Ministerio Público para el procesamiento de las evidencias.
La Policía Municipal de Tránsito mantiene el monitoreo del flujo vehicular para facilitar la circulación y mantener el control vial en el sector.
La PMT también recomendó circular con precaución, evitar reducir la velocidad para observar el incidente y considerar vías alternas.