Gobierno responde a suspensión de limitadores de velocidad

La Dirección General de Transportes del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda se pronunció este martes, 10 de noviembre, sobre la suspensión provisional de varios apartados clave del Sistema Limitador de Velocidad, tras una resolución de la Corte de Constitucionalidad que afecta los artículos principales de la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial.
El Sistema Limitador de Velocidad, implementado a través del Decreto 45-2016, buscaba reducir la velocidad de los vehículos de transporte extraurbano y de carga en Guatemala para disminuir accidentes de tránsito y proteger la vida de los usuarios, conductores y peatones. Esta herramienta se utiliza también en otros países de Centroamérica como una medida eficaz de control vehicular y se implementó luego de un accidente del transporte público extraurbano que dejó más de 50 fallecidos.
La Dirección informó que acatará la decisión judicial y suspenderá de inmediato la aplicación de las disposiciones señaladas, mientras dure la medida provisional, a la espera de una resolución definitiva por parte de la Corte.
Al expresar su postura, la institución lamentó que esta suspensión coincida con un periodo en el que continúan ocurriendo accidentes mortales vinculados al exceso de velocidad de estos vehículos, justo cuando el programa comenzaba a mostrar resultados claros.
Datos recientes del Sistema Limitador de Velocidad
- Hasta el 5 de noviembre de 2026, un total de 35,871 vehículos ya contaban con el sistema: 4,531 del transporte colectivo y 31,340 de carga.
- Entre el 27 de octubre y el 5 de noviembre se sumaron 802 unidades, lo que representa un aumento del 2.29%.
- Al cierre de 2025, había 10,790 vehículos con el sistema; actualmente hay 25,081 unidades más.
- Hay 224 empresas autorizadas como implementadoras, con presencia en 16 departamentos, y otras 6 están en proceso de autorización.
- Del 2 de marzo al 5 de noviembre de 2026 se impusieron 229 sanciones por no portar el sistema, 171 al transporte colectivo y 58 al de carga.
La Dirección General de Transportes indicó que estos resultados demuestran el avance y la eficacia del sistema gracias al trabajo conjunto de transportistas, empresas implementadoras y autoridades.
Acciones legales y llamado a la responsabilidad
Se anunció que, conforme a los plazos legales, se emprenderán acciones ante la Corte de Constitucionalidad para defender la importancia de esta medida en la seguridad vial nacional.
Como ente rector del transporte en Guatemala, la prioridad seguirá siendo la seguridad en las carreteras. Se continuará fortaleciendo los controles, operativos y acciones preventivas con las herramientas legales disponibles, en coordinación con las otras instituciones competentes.
Finalmente, la autoridad reiteró el llamado a todos los transportistas para conducir de manera responsable y respetar los límites de velocidad, recordando que la seguridad vial es una responsabilidad compartida.