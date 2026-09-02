 Aumentan multas por incumplir uso de limitador de velocidad
Nacionales

Multas para transportistas sin limitador de velocidad suben a más de Q30 mil

La sanción pasó a ser de siete salarios mínimos, es decir, que supera los Q30 mil.

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A partir de enero de 2026, se iniciarán sanciones a los transportistas que no cuenten con limitadores de velocidad., DGT
A partir de enero de 2026, se iniciarán sanciones a los transportistas que no cuenten con limitadores de velocidad. / FOTO: DGT
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La Dirección General de Transportes (DGT) confirmó que, a partir del miércoles 2 de diciembre, se aplicó un aumento al monto de las multas aplicables a los transportistas que incumplan con la normativa vigente al no contar con el Sistema Limitador de Velocidad (SLV).

La titular de la referida entidad, Pai Ela Escobar, explicó durante una citación en el Congreso de la República que en la tabla sobre la disposición para regular la velocidad de las unidades están contemplados los montos y plazos específicos.

En ese contexto, la funcionaria señaló que del 2 de marzo al 1 de septiembre estuvo vigente una sanción de cinco salarios mínimos, es decir, 20 mil 011.40 quetzales. Mientras tanto, desde hoy la sanción se incrementa a siete salarios mínimos, que suman más de 30 mil quetzales.

"Por lo tanto, hacemos el llamado a nuestros amigos transportistas para que le pongan (el dispositivo). Nosotros, la semana pasada tuvimos una reunión bastante fructífera y productiva con los señores representantes de los recolectores de residuos sólidos, quienes se acercaron a Provial y a la Dirección General de Transportes para que se les apoye a que ellos les pongan el Sistema Limitador de velocidad a 500 camiones que sirven para la extracción de desechos", expresó.

Controles para verificar uso de limitadores de velocidad

El Gobierno de Guatemala reforzó su postura con respecto a fortalecer los controles para reducir accidentes de tránsito. En ese contexto, se aplican las sanciones a los transportistas que incumplan el lineamiento de colocar el Sistema Limitador de Velocidad en sus unidades.

En enero pasado, el viceministro de Transportes, Fernando Suriano, indicó que a lo largo de los años han surgido diferentes argumentos y excusas para no implementarlo, pero ya existían las resoluciones correspondientes en el Ministerio de Comunicaciones para que se pueda sancionar.

De acuerdo con el funcionario, una de las formas para poder incidir directamente en el control en carretera es la velocidad, pues abre la posibilidad de poder controlar un autobús o cualquier vehículo de carga pesada.

Por ello, compartió que se tienen acciones específicas enfocadas en la seguridad para los pasajeros:

  • Controles más focalizados y efectivos para verificaciones precisas.
  • Mayor aplicación de sanciones para promover un transporte responsable.
  • Reducción de riesgos en carreteras y fortalecimiento de la seguridad del usuario.

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