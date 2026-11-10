Trabajadores de Enfermería realizan protesta en la capital

Un grupo de trabajadores de enfermería lleva a cabo este martes, 10 de noviembre, una manifestación en la Ciudad de Guatemala con el objetivo de hacer una serie de solicitudes a las autoridades, incluido el reconocimiento a su labor profesional, mejorar la estabilidad laboral, contar con condiciones dignas de trabajo, entre otras demandas.
Los manifestantes se reunieron frente a la sede de la Municipalidad de Guatemala, en donde mantuvieron un plantón y expresaron sus peticiones. Después dieron inicio a la denominada "Caminata Pacífica por la Dignidad de Enfermería en Guatemala, que se dirigirá por varias calles y avenidas hasta llegar al Congreso de la República y el Palacio Nacional de la Cultura.
"Hoy es histórico para enfermería, se unió el Colegio de enfermeras, Unidad de Enfermería, la Agep (Asociación Guatemalteca de Enfermeras y Enfermeros Profesionales), todo el gremio de enfermeras. Es una lucha de todos, porque estamos en contra del reglamento interno del Ministerio de Salud, pues afecta a enfermería. Esto conlleva un problema social, porque si no hay creación de puestos para auxiliares, técnicos y licenciadas, la población estaría mal atendida", expresó Ana Luisa Ramírez, secretaria general del Sindicato de Enfermería.
Buscan reunión con Arévalo
La entrevistada indicó que actualmente hay una sola persona atendiendo a grupos de hasta más de 40 pacientes, por lo que consideró que esta situación no debe continuar así porque impacta en el servicio que se brinda a la población. "Por esa razón estamos saliendo a la calle a manifestar nuestra inconformidad. Buscamos la derogación del reglamento interno y mejores condiciones laborales", añadió.
Según indicó, en la movilización participan trabajadores de todos los departamentos, representando a las 83 áreas de salud y todas las unidades ejecutoras, quienes estarán solicitando al presidente Bernardo Arévalo que les conceda audiencia para exponerle sus puntos de vista y que se puedan encontrar soluciones.
"Aquí están las autoridades que son del gremio y representantes de todos los lugares. Estamos unidas con un mismo fin: dignificar a enfermería históricamente en Guatemala", concluyó.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.