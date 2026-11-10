Sismo - temblor en Guatemala, martes 10 de noviembre 2026

Un sismo sacudió el territorio guatemalteco a las 08:54 horas de este martes, 10 de noviembre. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó en un reporte preliminar que tuvo una magnitud de 5.2.
El temblor tuvo región epicentral en el Océano Pacífico y fue reportado sensible en diferentes puntos del país, incluidos los departamentos de Escuintla, Suchitepéquez, Santa Rosa, Guatemala, entre otras áreas.
Durante el evento sísmico fueron evacuados varios edificios institucionales en la Ciudad de Guatemala como medida de prevención.
Las autoridades de protección civil realizan los monitoreos correspondientes a nivel nacional, sin que hasta el momento se haya reportado daños materiales o personas afectadas.
Territorio altamente sísmico
Guatemala, según las autoridades, es un país altamente sísmico y un 97% de su territorio está expuesto a movimientos terrestres.
En el país aún persiste el recuerdo del terremoto de gran magnitud (7.5) que tuvo lugar el 4 de febrero de 1976, es decir, hace 50 años.
Dicho sismo, ocurrió 160 kilómetros al noreste de Ciudad de Guatemala. Esa tragedia cobró la vida de alrededor de 23 mil personas, de acuerdo con cálculos oficiales.
Guatemala se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.
Además de este territorio, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Ecuador, Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, México, Estados Unidos y Canadá.
Recomendaciones ante la actividad sísmica
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) instó a tomar medidas concretas y efectivas para reducir el impacto de los sismos. Entre las recomendaciones mencionó:
- Contar con un plan familiar de respuesta
- Identificar zonas seguras para protección durante un sismo
- Establecer un punto de reunión para toda la familia
- Preparar la mochila de las 72 horas con suministros básicos
- Participar y promover simulacros en comunidades, lugares de trabajo y centros educativos