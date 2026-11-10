TSE presentará Coalición contra la Desinformación

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha puesto en marcha la Mesa Nacional de Prevención de la Conflictividad Electoral (MNPCE), una iniciativa clave para anticipar, mitigar y abordar las tensiones y focos de violencia política en todo el territorio nacional. Este esfuerzo se enfoca en el período previo a las Elecciones Generales y de Diputados al Parlamento Centroamericano de 2027, buscando garantizar un proceso electoral pacífico y transparente.
Durante una entrevista este martes 10 de noviembre en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, el magistrado titular del TSE, Alexander Velásquez, profundizó sobre los objetivos de la MNPCE y las medidas que el tribunal implementará.
Velásquez destacó la importancia de diferenciar la violencia común de la violencia electoral, especialmente tras sucesos lamentables como el asesinato del diputado Julio Portillo.
El togado explicó que el TSE no puede catalogar un hecho como violencia electoral sin una investigación previa de los entes correspondientes, como el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación, ya que su función es preventiva y educativa, no investigativa.
Radiografía de la violencia electoral en Guatemala
Al abordar el historial de violencia política en el país, el magistrado Velásquez señaló que el año 2011 fue, sin duda, el más violento en la era democrática de Guatemala. Recordó casos como el del municipio de San José Pinula, Guatemala, donde se registraron ataques e incluso la muerte de candidatos a alcalde. Este período se caracterizó por una violencia directa en el proceso electoral.
Posteriormente, otros años electorales presentaron diferentes tipos de conflictividad. El 2015, por ejemplo, fue un año convulso debido a la conflictividad social, marcada por campañas como "en estas condiciones no queremos elecciones".
En contraste, según dijo, los procesos de 2019 y 2023 se caracterizaron por una conflictividad post-electoral, centrada en la desconfianza hacia los resultados y la narrativa de un posible fraude, más que en la violencia durante el proceso o el día de las votaciones.
Combate a la desinformación y el "fraude"
La recurrente mención de la palabra "fraude" antes y después de las elecciones es una preocupación central para el TSE, ya que alimenta la conflictividad. Para contrarrestar esta tendencia, el tribunal presentará en los próximos días la Coalición Nacional en Contra de la Desinformación. Esta iniciativa busca trabajar de la mano con partidos políticos, medios de comunicación, sociedad civil, universidades y el Ministerio de Educación, entre otros actores, para difundir información verídica y crear conciencia social sobre la importancia de los medios oficiales como fuentes confiables.
El magistrado Velásquez enfatizó que es más sencillo "tirarle al árbitro" que aceptar una derrota, lo que genera un terreno fértil para la desinformación. Reveló que, incluso antes de la convocatoria oficial a elecciones, plataformas digitales como Meta ya identifican a Guatemala como un país con una fuerte narrativa de fraude. Esta situación es producto de la desinformación, y la estrategia del TSE es combatirla con la verdad y el apoyo de todos los sectores.
El desafío de la Inteligencia Artificial y las redes sociales
En la era actual, la inteligencia artificial (IA) representa un nuevo y complejo desafío en la lucha contra la desinformación. El TSE teme que cualquier infografía o imagen generada por IA pueda ser compartida masivamente con información falsa o no verificada, con el objetivo de provocar ataques o desestabilizar el proceso. Recientemente, se observaron numerosas imágenes con símbolos del TSE que difundían datos incorrectos sobre la denuncia de funcionarios públicos, lo que ilustra el riesgo.
En ese sentido, el TSE mantiene un convenio con Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, para abordar estos problemas. A través de este acuerdo, el órgano electoral puede presentar denuncias para que se verifique la información subida por usuarios. Aunque cualquier ciudadano puede hacerlo, el tribunal tiene cierta prioridad como ente electoral. Además, Meta colabora en la difusión de información verídica directamente desde las redes sociales a la población, especialmente en los momentos cercanos a las elecciones.
El gran reto, según Velásquez, radica en definir la delgada línea entre la libertad de expresión y lo que constituye una campaña maliciosa o desinformación intencionada. Si bien se han intentado establecer convenios con otras plataformas, Meta es la que ha desarrollado políticas más específicas en relación con temas electorales, facilitando esta colaboración. La lucha contra la desinformación, especialmente la generada por IA, es una prioridad para el TSE en su misión de asegurar la integridad del proceso electoral de 2027.