 Vicepresidenta de Guatemala viaja a México
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Vicepresidenta de Guatemala realiza gira de trabajo en México

La vicemandataria Karin Herrera participará en la Primera Cumbre Latinoamericana de Inversión en Primera Infancia 2026, entre otras actividades.

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La vicepresidenta Karin Herrera durante una reunión con delegados de encuentro con Copernicus LAC., Gobierno de Guatemala
La vicepresidenta Karin Herrera durante una reunión con delegados de encuentro con Copernicus LAC. / FOTO: Gobierno de Guatemala
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La vicepresidenta de la República de Guatemala, Karin Herrera, realiza una gira de trabajo en México del martes 10 al jueves 12 de noviembre, período en el cual sostendrá una serie de acercamientos y participará en actividades para abordar temas de importancia para la región, incluida la Primera Cumbre Latinoamericana de Inversión en Primera Infancia 2026.

Según la información compartida por el Ejecutivo, el referido encuentro reunirá a autoridades responsables de políticas de primera infancia, organismos internacionales, sociedad civil y sector privado, con el objetivo de impulsar una visión regional que fortalezca la inversión pública y privada en el desarrollo integral de la niñez.

la funcionaria estará acompañada en esta visita por: Neri Franco, secretario general; Leslie Corzo, asesora; y José Gálvez, director de Comunicación Social.

Vicepresidenta expondrá experiencia de Guatemala

Como parte de la agenda, la vicepresidenta participará en el panel "Realidades y brechas de la inversión pública para la primera infancia en la región", en el que presentará los avances, desafíos y acciones que Guatemala impulsa para posicionar la primera infancia como una prioridad de Estado.

De igual forma, expondrá los resultados que, como Gobierno, se han obtenido desde los espacios de coordinación como los Gabinetes Específicos de Desarrollo Social, Económico y el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

"La participación de Guatemala en esta Cumbre permitirá compartir la experiencia nacional, consolidar estrategias de cooperación e intercambiar propuestas con otros países de la región, de cara a la construcción de compromisos regionales para la inversión en primera infancia que serán presentadas durante la Cumbre Global sobre Inversión en Primera Infancia prevista para 2027", detalló la Vicepresidencia.

Más acerca de la agenda de Herrera

La Vicepresidencia informó que la gira de trabajo de Herrera también incluye reuniones bilaterales con representantes de organismos y redes vinculadas a la primera infancia. Entre estos acercamientos se incluye uno que se desarrollará este martes con la participación de Chemba Raghavan, Patricia Misiego y Arianna Ranuischio, representantes de UNICEF.

Mientras tanto, el miércoles 11 sostendrá un encuentro con representantes de Somos Crianza, red regional que articula esfuerzos en favor de la primera infancia. De igual forma, dialogará con Alejandra del Moral, directora general de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

La agenda de la funcionaria guatemalteca concluye el jueves 12 de noviembre con un diálogo con Olga Isaza, directora adjunta de Unicef.

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