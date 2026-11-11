Hallan bolsas con posibles restos humanos en circunvalación del lago de Amatitlán

Dos bolsas plásticas de color negro, en cuyo interior se presume que hay restos humanos, fueron localizadas este miércoles 11 de noviembre en el kilómetro 40 de la circunvalación del lago de Amatitlán.
Los Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y reportaron el hallazgo, por lo que dieron aviso a las autoridades correspondientes para que se realicen las diligencias de ley.
De momento, se desconoce la identidad de las posibles víctimas y las circunstancias en las que fueron abandonadas las bolsas. Las autoridades deberán confirmar el contenido y darle seguimiento al caso.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7