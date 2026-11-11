Sanciones a empresas por aumento del precio del gas propano

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) anunció que el reciente aumento en los precios del gas propano carece de justificación económica, por lo que aplicará las sanciones correspondientes a las empresas implicadas.
Actualmente, el precio de referencia establecido es de Q123.53 por cilindro de 25 libras, Q172.94 para el de 35 libras y Q494.12 para el de 100 libras, pero se detectó que el producto se comercializa por encima de estos valores.
Sandra Ordóñez, subdirectora de Comercialización de Hidrocarburos del MEM, detalló en entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, que el precio de referencia se calcula considerando diferentes factores, incluyendo los márgenes del importador, envasador y expendedor, junto al IVA. Bajo este cálculo, el incremento detectado no se sostiene, lo que llevó a la institución a intervenir.
Cuando se identificó el aumento, el MEM solicitó explicaciones inmediatas a las empresas responsables. Al comprobarse que los precios superaban el margen aceptable, se determinó aplicar una sanción de tres millones de quetzales a cada empresa responsable. Ordóñez indicó que aún se está notificando oficialmente la decisión, y que las empresas tienen derecho de respuesta y pueden apelar la sanción.
Buscan justificar alza de precios
La funcionaria del MEM detalló que las empresas intentaron justificar el alza del precio del gas propano alegando aumentos en la canasta básica y en los salarios de sus empleados. También el hecho de que son víctimas de la delincuencia y pagan extorsiones. Sin embargo, el MEM sostiene que estas razones no justifican el sobreprecio en relación con el precio de referencia vigente.
La subdirectora aclaró que estos incrementos han sucedido en ocasiones anteriores, aunque generalmente se han mantenido dentro del rango aceptado. No obstante, algunos expedientes previos de años anteriores aún se encuentran en proceso de resolución, incluso a nivel judicial.
En este momento, los consumidores están pagando precios superiores a los de referencia establecidos por el MEM, mientras se resuelve la situación entre las autoridades y las empresas sancionadas. El proceso no ha llegado a instancias judiciales, aunque puede escalar si las compañías no presentan una defensa suficiente o no ajustan los precios según lo requerido por la cartera de Energía y Minas.