 Hombre fallece en ataque armado en zona 16
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Hombre muere tras ataque armado en zona 16

La víctima fue hallada sobre una banqueta.

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Los cuerpos de socorro reportaron que un hombre perdió la vida luego de ser atacado con arma de fuego en la vía pública, específicamente sobre una banqueta en la 5.ª avenida, frente al inmueble 04-94, de la colonia Campo Seco, zona 16 de la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con información de Bomberos Municipales, varias llamadas que ingresaron a su línea de emergencia alertaron sobre un incidente armado en el sector, por lo que de se coordinó el traslado de unidades al lugar.

A su llegada, los técnicos en urgencias médicas localizaron a la persona en estado inconsciente. Al evaluarla, determinaron que presentaba múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

"Tras realizar la evaluación correspondiente, se confirma que ya no contaba con signos vitales, por lo que se procede a notificar a las autoridades", explicó un portavoz de la institución.

Agregó que la víctima fue identificada como Edgar Alexander Canel Godoy, de 31 años de edad.

Agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público se presentaron al lugar de los hechos para realizar las diligencias respectivas a iniciar con las investigaciones.

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Las unidades de Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales acudieron al lugar para brindar asistencia a las víctimas. Sin embargo, al evaluarlas, los socorristas confirmaron que dos de ellas ya no contaban con signos vitales.

De acuerdo con la información recabada, las víctimas mortales se dedicaban a prestar el servicio de transporte en mototaxis, vehículos también conocidos como tuc-tuc. Y aparentemente cuando se encontraban trabajando fueron asesinadas por desconocidos.

Los técnicos en urgencias médicas le brindaron asistencia a una tercera persona. Se trataba de un hombre de aproximadamente 30 años de edad, quien presentaba heridas por impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. Tras ser estabilizado, fue trasladado hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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