Estudiantes absueltos en caso de toma del Paraninfo

El Tribunal Noveno de Sentencia Penal resolvió este miércoles 11 de noviembre absolver a Sergio Morataya y Heizel Morales del delito de usurpación agravada en el caso toma del Paraninfo Universitario, que se dio entre 2022 y 2023 en el marco de protestas estudiantiles en rechazo de la elección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).
El Ministerio Público (MP) solicitó este día durante la audiencia que ambos fueran condenados a seis años de privación de libertad por considerar que incurrieron en hechos delictivos al haber ocupado estas instalaciones. La entidad aseguró que se observó una actitud delictiva al haber interferido en el funcionamiento de las oficinas ubicadas en ese recinto.
Sin embargo, al analizar las pruebas periciales, documentales y testimoniales presentadas durante el debate oral y público, el tribunal determinó dictar una resolución absolutoria a favor de los jóvenes.
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Anterior fallo a favor de estudiantes y acciones legales del caso
El MP y la Usac presentaron en noviembre de 2025 los recursos de apelación respectivos contra la decisión del Juzgado Quinto Penal que poco antes había resuelto cerrar el caso que se seguía contra Heizel Morales y Sergio Morataya.
Fue el 3 de octubre de ese mismo año que el referido órgano jurisdiccional, a cargo de la jueza Judith Secaida, dictó el fallo en el que benefició con sobreseimiento a los sindicados, a quienes el ente investigador atribuía de una serie de delitos, incluido el de usurpación agravada.
Los jóvenes, que al momento de su detención eran estudiantes de la Usac, fueron señalados de ingresar a ese recinto de la casa de estudios sin tener autorización en el marco de protestas que surgieron en rechazo de los resultados de la elección a rector.
Tanto la Fiscalía como los querellantes adhesivos, le solicitaron en su momento a la togada que Morataya y Morales fueran enviados a juicio por el cargo mencionado, tomando en cuenta que supuestamente causaron daños y actuaron contra la ley al ocupar el Paraninfo Universitario.
Mientras tanto, la defensa, a cargo de profesionales del Bufete para Pueblos Indígenas, indicó que el MP no contaba con suficientes pruebas para enviarlos a juicio y pidió que se dictara el sobreseimiento a su favor.
Tras analizar los argumentos de las partes, la jueza emitió una resolución en la cual benefició a ambos jóvenes con el cierre del proceso en su contra por el delito de usurpación agravada, al considerar que la Fiscalía no pudo establecer el tiempo, modo y lugar en el que se habrían cometido los hechos.
* Con información de Oscar Grijalva, Emisoras Unidas 89.7