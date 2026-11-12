Sellos postales en honor a Miguel Ángel Asturias

Correos de Guatemala ha lanzado una significativa emisión postal, titulada "El Universo de Miguel Ángel Asturias", en un emotivo homenaje al premio Nobel de Literatura de 1967. Esta iniciativa no solo busca integrar el vasto legado del célebre escritor guatemalteco al patrimonio filatélico nacional, sino que también se propone difundir la rica cultura del país mucho más allá de sus fronteras, llevando su obra a un público global.
La Dirección General de Correos y Telégrafos, a través de este lanzamiento, rinde tributo a una de las figuras más trascendentales de la literatura guatemalteca. Chrystian Monterroso, director de la entidad, expresó que la emisión dedicada a Asturias no solo honra su memoria sino que también reafirma el compromiso de la institución con la preservación y proyección de la identidad cultural guatemalteca fuera de sus fronteras.
La emisión filatélica consiste en un sello postal de un valor facial de Q30.00. Cada unidad cuenta con dimensiones de 65 × 28 milímetros y se ha realizado un tiraje limitado de 4,000 ejemplares. La producción se llevó a cabo a todo color mediante la técnica de impresión offset digital, utilizando tinta de seguridad sobre papel Winter engomado, y fue ejecutada por el Taller Nacional de Grabados en Acero, garantizando la calidad y autenticidad de cada pieza.
El diseño central incluye el retrato de Miguel Ángel Asturias junto a las portadas de algunas de sus obras más reconocidas: Hombres de maíz, El señor Presidente, Torotumbo, Viernes de Dolores y Leyendas de Guatemala. También integra la frase "El Universo de Miguel Ángel Asturias" y elementos de escritura manuscrita sobre un fondo en tonos azules, blancos y grises, con detalles gráficos dorados. Este conjunto busca reflejar la creatividad del autor y su influencia en la literatura universal.
Durante el evento de presentación, el viceministro de Comunicaciones, Raúl Solares Chiu, resaltó la importancia de este proyecto para acercar la obra de Asturias a las nuevas generaciones. Además, subrayó el papel del servicio postal como un vínculo entre la historia, la sociedad y la cultura guatemalteca.
¿Cómo adquirirlo?
Correos de Guatemala informó que la emisión postal está disponible desde este jueves 12 de noviembre en la sala de ventas de la entidad, ubicada en el Palacio de Correos (7ª avenida 11-67, zona 1, Ciudad de Guatemala), en horario de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 y sábados de 8:00 a 13:00.
Adicionalmente, para aquellos que prefieran la comodidad de las compras en línea, también podrá adquirirse a través del sitio web oficial de Correos de Guatemala, www.correos.gob.gt, permitiendo que coleccionistas y admiradores de Asturias de cualquier parte del mundo puedan acceder a este valioso tributo.
* Con información del Gobierno de Guatemala