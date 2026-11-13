 Incendios arrasan bodega y vivienda en la capital
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Incendios consumen bodega y vivienda en la capital

Cerca de 3 mil 500 galones de agua fueron necesarios para controlar las llamas.

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. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Dos incendios se registraron durante la madrugada de este viernes, 13 de noviembre, en distintos puntos de la Ciudad de Guatemala. Los cuerpos de socorro actuaron de inmediato para poder controlar las llamas y evitar que continuaran propagándose.

La primera de las emergencias ocurrió en una vivienda ubicada en la 6ª avenida y 14ª calle de la colonia Atlántida, zona 17, en donde el fuego se inició por causas no establecidas en un segundo nivel.

Víctor Gómez, vocero de los Bomberos Voluntarios, explicó que al centro de llamadas de la institución recibieron alertas con respecto a este hecho, por lo que se movilizaron elementos de la 4ª compañía y Estación Central para atender la emergencia.

"El comandante de incidentes a cargo ordenó atacar el fuego por dos puntos importantes para evitar que se propagara a toda la residencia. Fue necesario aplicar 2 mil 200 galones de agua para poder controlarlo", explicó.

El hecho no dejó personas heridas, solo daños materiales.

Incendio en bodega

Los Bomberos Voluntarios también atendieron una emergencia en el kilómetro 13 de la ruta al Atlántico. Un inmueble que era utilizado como bodega se prendió en llamas por causas no establecidas.

El personal de la 4ª, 49ª, 50ª y 85ª Compañías, así como de Estación Central, trabajó en el área afectada aplicando los protocolos correspondientes para hacerle frente al fuego que amenazaba con extenderse cada vez más.

El portavoz de la institución explicó que se utilizaron 1 mil 200 galones de agua para poder hacerle frente a este incendio, del cual se desconoce el origen.

Este incidente tampoco dejó personas heridas, únicamente daños materiales que, hasta el momento, no han sido calculados por el propietario del lugar.

Las autoridades correspondientes recomendaron a la población mantener las medidas de prevención para evitar este tipo de hechos que pueden afectar a las personas.

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