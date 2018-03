Nuevo trailer de Deadpool 2 presenta a los X-Force - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Avengers: Infinity War no será la única gran película de equipo de superhéroes que saldrá este año. Cuando 20th Century Fox lanzó el último avance de Deadpool 2, reveló que la película presentará a todos los X-Force.

Los clásicos chistes de Deadpool, mucha violencia sangrienta y comentarios sobre la naturaleza de las películas de superhéroes son algunas de las cosas que vemos en el clip. Desde el punto de vista de las cosas, Deadpool sigue haciéndola de vigilante, hasta que Cable (Josh Brolin) llega con planes de matar a un niño que parece tener poderes. Cable no permite que nada se interponga en su camino, incluido Deadpool.

Cuando Deadpool se da cuenta de que no puede derrotar a Cable por sí mismo, convoca a a unos cuantos superhéroes y los reúne en un grupo al que llama X-Force (Fuerza-X), que admite libremente que es un nombre derivado. Domino, interpretado por Zazie Beetz, ya era una parte establecida de la película. No está claro quién es el personaje de pelo morado de Shioli Kutsuna, pero las posibles conjeturas incluyen Psylocke (que fue parte de X-Force en un momento y tiene pelo morado y la capacidad de hacer armas psíquicas) o Surge (que tiene poderes eléctricos). Terry Crews parece estar interpretando a Shatterstar, y Anarchist y Zeitgeist también tienen una aparición. Es sorprendente que X-Force esté completamente ensamblado en esta película, ya que Fox ya ha alineado una adaptación del cómic en Daredevil de Netflix, y el guionista de The Martian, Drew Goddard ,se prepara para escribir y dirigir la cinta.

Deadpool 2 llegará a los cines el 18 de mayo.