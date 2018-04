Otra separación en Hollywood que nos deja asombrados ¿Te lo esperabas? - Emisoras Unidas

Una de las parejas mas admiradas y envidiadas de Hollywood, Channing Tatum y Jenna Dewan se han separado luego de haber estado casados por 9 años. La pareja lo anunció a través de las redes sociales con la intención de que no se generen rumores alrededor de su separación:

«¡Hola mundo!

Pues… tenemos algo que nos gustaría compartir.

Primero, es bastante raro que tengamos que compartir este tipo de cosas con todo el mundo, pero es una consecuencia de las vidas que hemos decidido tener, de las que nos sentimos por cierto muy agradecidos. Estamos viviendo un momento increíble en el tiempo, pero es también un tiempo en el que la verdad puede distorsionarse fácilmente en “hechos alternativos”. Así que queremos compartir la verdad para que sepan que si no lo leyeron aquí lo más probable es que sea ficción.

Hemos elegido con amor separarnos como pareja. Nos enamoramos profundamente hace muchos años y hemos tenido un camino mágico juntos. No ha cambiado absolutamente nada lo que nos queremos el uno al otro, pero el amor es una aventura bonita que por ahora nos lleva por diferentes caminos. No hay secretos ni eventos jugosos en la raíz de nuestra decisión – solo dos mejores amigos dándose cuenta de que es hora de tomar algo de espacio y ayudarnos a vivir las vidas más alegres y plenas posible. Seguimos siendo una familia y seguiremos siendo siempre unos padres amorosos y dedicados para Everly. No vamos a comentar más allá de esto y agradecemos por adelantado que respeten la privacidad de nuestra familia. Con mucho amor para todos, Chan&Jenna».