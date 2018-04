Para los amantes de las gaseosas de dieta: Mitos y verdades de la bebidas dietéticas!!!!!!!!!!!! - Emisoras Unidas

Una amplia gama de bebidas dietéticas ha colmado el mercado. ¿La razón? son más atractivas para las personas que desean disfrutar la ingesta de un producto que les causa el placer de las bebidas comunes, pero sin la carga calórica y sus posibles males a la salud. ¿Marketing o realidad? ¿Las bondades atribuidas a las bebidas dietéticas son verdades o son mitos publicitarios?

Cuando hacemos referencia a un alimento o bebida dietética, en líneas generales pensamos en un producto que nos satisfaga pero que no nos aporte grandes cantidades de calorías. Así no incurrimos en el consumo excesivo de energía y evitamos efectos negativos en nuestra salud, como la aparición de obesidad y otras enfermedades crónicas no transmisibles.

Al referirnos a una bebida cualquiera en términos de la ingesta calórica, el problema radica en que, en primer lugar, pueden aportar un alto nivel de energía al individuo y en segundo lugar, causan menos saciedad en el organismo. Por esto la industria de las infusiones, jugos, gaseosas y afines, ha puesto mayor interés en el desarrollo de bebidas dietéticas.

¿Qué son las bebidas dietéticas?

Estas bebidas comprenden aquellos líquidos que, en igual volumen a las convencionales, aportan una cantidad de calorías mucho menor. Esto se logra a través de la disminución de la sacarosa o azúcar conocida.

Las bebidas convencionales al aportar grandes cantidades de energía generan un conjunto de reacciones en nuestro organismo que son perjudiciales, tal como una descarga de insulina superior a la necesaria y por ello altera nuestro funcionamiento metabólico normal, generando obesidad y enfermedades cardiovasculares.

¿Son por esto las bebidas dietéticas más recomendables?

En Phronesis te comentamos los mitos y realidades acerca del consumo de estas bebidas:

El consumo de las bebidas de densidad calórica baja sí representa una ventaja para las personas obesas, diabéticas o con alguna otra patología asociada, al disminuir el consumo de azúcar convencional y por ende los daños que genera al organismo.

Otro punto a favor para las bebidas acalóricas es el disfrute de un producto muy similar al original, en eventos de índole social.

Un aspecto en contra es que el consumo de estas bebidas predispone a las personas a un consumo menos racional de postres y otros alimentos. Un mito a vencer es que las calorías ahorradas en las bebidas permiten consumir postres.

Existe la creencia de que el consumo de estos productos light, expone a otros riesgos de la salud del individuo, al sustituir el azúcar convencional por edulcorantes, estos pasan a ser los protagonistas.

¿Qué sabemos de los edulcorantes?

Los edulcorantes son sustancias químicas aditivas que actúan como análogos del azúcar por lo que pueden sustituirla, causando efectos similares a los causados por la sacarosa en el sentido del gusto de quien los consume.