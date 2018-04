Películas perfectas para cerrar ciclos - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Dejar partir a un ser querido, superar una relación amorosa y dejar atrás los momentos que nos causaron dolor es a lo que se conoce como terminar un ciclo. Todo el mundo trata de decirnos que desechemos esos sentimientos que nos lastiman, pero cerrar un ciclo no es algo que llegue de la noche a la mañana, implica mucho esfuerzo y, por supuesto, un arduo trabajo que la mayoría de las veces solo se logra con la ayuda de un profesional. Sin embargo, la música, al igual que el cine, puede ayudar bastante.

Estas son 10 películas que te ayudarán a decirle adiós a todo aquello que te lastima.

1.- El lado bueno de las cosas

Despedirte de la persona que amas es complicado, pero no imposible. Esta película te enseña que, a veces, la obsesión de mantener a una persona a nuestro lado puede cegarnos, pero cuando finalmente tenemos claridad en nuestro entorno es cuando podemos ver lo que siempre estuvo ahí y que, incluso, puede darnos la felicidad que tanto anhelamos.

2.- Las ventajas de ser invisible

Elegir terminar con tu vida es una decisión difícil, pero decidirte por mantenerla es algo que requiere mucha valentía. Con la película Las ventajas de ser invisible aprenderás que siempre existe un motivo para levantarte de la cama y sonreírle a la vida, aun cuando esta sea complicada. La película te enseña que, aunque aceptamos el amor que creemos merecer, lo importante es rodearte de personas que le inyecten cosas positivas a tu vida. El cambio solo depende de ti y de las decisiones que tomes para mejorar.

3.- Triste San Valentín

En ocasiones las relaciones ya no tienen salvación, no importa cuánto se trabaje en ellas. La historia te mostrará que los conflictos de pareja son mucho más complejos que los modos de ser, las maneras de encarar la vida y responsabilidades, pero sobre todo te ayudará a saber que exponer tus heridas es la mejor manera de sanarlas. Además, podrás decirle adiós a una relación que te mantiene atada y que ya no te hace se feliz y plena.

4.- Nunca más

Salir de una relación abusiva puede ser difícil, pero esta película podrá ayudarte a superarla. La historia muestra una situación típica de abuso y la decisión de una mujer de terminar con él. Mientras la protagonista huye, también aprende a defenderse y a tener respeto por sí misma para proteger su vida y la de su hija.

5.- Diario de una pasión

La película es muy famosa entre las chicas a las que les gusta el romance, pero tiene un mensaje más profundo. La historia muestra cómo las relaciones amorosas cambian conforme la edad, además de que habla sobre la toma de decisiones y la lucha por el amor. También te enseña cómo abandonar una relación en la que estás por compromiso.

6.- Eterno resplandor de una mente sin recuerdos

Cuando tantas situaciones han contaminado una relación y la pareja solamente busca la autodestrucción, es el momento ideal para saber que es mejor olvidar todo y comenzar una nueva vida. Esta película muestra que de la mano de una ruptura vienen el dolor y la soledad, pero también enseña cómo eliminar los malos recuerdos para comenzar una nueva vida.

7.- Tocando Fondo

La mayoría de los adictos no sabe realmente cuándo es que han tocado fondo, pero lo descubren cuando una situación pone su vida pendiendo de un hilo. Con esta película aprenderás a dejar atrás todo aquello que te causaba una satisfacción de la peor manera.

8.- En busca del destino

Las elecciones de vida no siempre son correctas, pero muchas personas tienen que vivir con ello todos los días; todo depende de cuánto desees cambiar. La película relata la vida de un hombre con una mente brillante que elige trabajar como conserje debido a comportamientos problemáticos que tiene desde la infancia. En las varias idas y vueltas con la ley se encuentra con un estudiante de psicología que lo ayuda a superar sus traumas. Con esta cinta aprenderás que el amor y la paciencia pueden ayudarte a encontrar el camino que debes seguir para mejorar tu entorno y tu vida, así dirás adiós a los problemas.

9.- Pequeña Miss Sunshine

Los problemas siempre estarán presentes en la vida familiar, algunas veces surgen por la diferencia de pensamientos, los rencores y las envidias. Con la película aprenderás a aceptar que cada miembro tiene una personalidad diferente; además, te ayudará a relacionarte con ellos para mejorar el ambiente familiar y así dejar atrás todo lo que los mantiene alejados.

10.- Un sueño posible

Los problemas de la infancia siempre van a acarrear conductas problemáticas en la vida adulta, pero todo puede solucionarse con un poco de apoyo y terapias. Con esta película podrás entenderlo a la perfección.

Tomado de: https://www.okchicas.com/inspiracion/peliculas-pueden-ayudar-cerrar-ciclo/