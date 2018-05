¿Por qué se celebra el 4 de mayo el "Día de Star Wars"? - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Cada 4 de mayo los seguidores de “Star Wars” se reúnen para celebrar este día con maratones de películas y festivales con seguidores disfrazados de jedis, soldados imperiales u otros personajes.

Pero ¿Por qué esta fecha?

El Star Wars Day nació a raíz de una publicación en el diario británico London Evening News del 4 de mayo de 1979.

En la nota, miembros del Partido Conservador inglés felicitaban a Margaret Thatcher por su flamante cargo de primera ministra. “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations” (”Que el cuatro esté contigo, felicitaciones”), decía el mensaje, un juego de palabras entre la famosa frase de la franquicia ideada por George Lucas, “May the force be with you” (”Que la fuerza te acompañe”). En la felicitación publicada, reemplazaban la palabra “force” por “fourth” o “cuarto”, aludiendo a la fecha.

Después de eso, en el 2011, Toronto Underground Cinema organizó un festival de cine ese día de fiesta, y desde entonces muchas empresas aprovechan la ocasión para ofrecer ofertas y descuentos especiales en sus productos de Star Wars.

La felicitación de la Dama de Hierro no ha sido la única ocasión en la que los políticos se han inspirado en la saga. En la década de 1980 el presidente Ronald Reagan se basó en el personaje Grand Moff Tarkin para crear una iniciativa de Defensa Estratégica conocida como Guerra de las Galaxias. Si bien nunca se llevó a cabo, el proyecto sirvió para allanarle el camino al sistema estratégico de misiles que aún se encuentra en vigor.

A finales de este mes, los seguidores podrán disfrutar del estreno de “Han Solo: Una Historia de Star Wars”.

¿Cómo ver en orden las películas de Star Wars?

En una entrevista a Mark Hamill, actor que le da vida a Luke Skywalker, le preguntaron cómo sería la mejor opción para ver las películas de Star Wars a lo que él comentó.

“Siempre he pensado que hay que verlas en el orden en que fueron estrenadas. Pero ahora… puede que esté equivocado, porque si las ves por primera vez, probablemente veas I, II, III, IV, V, VI… eh… y Rogue One? Es difícil. ¡Rogue One está antes que la IV! Sí, así que verías I, II, III, Rogue One, IV, V, VI, VII, VIII… Supongo”, afirmó el actor.

PRIMERA TRILOGÍA

Episodio I – La amenaza fantasma

Episodio II – El ataque de los clones

Episodio III – La venganza de los Sith

SEGUNDA TRILOGÍA

Episodio IV – Una nueva esperanza

Episodio V – El Imperio Contraataca

Episodio VI – El regreso del Jedi

TERCERA TRILOGÍA

Episodio VII – El despertar de la fuerza

Episodio VIII – Los Últimos Jedi (Próximamente en 2017)

Epidosio IX (Próximamente en 2019)

Fuente: La Vanguardia y Cultura Ocio.