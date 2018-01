Reino Unido combate la reventa de boletos para conciertos y eventos - Emisoras Unidas

El gobierno ha develado esta semana una legislación en la que se prohíbe el uso de bots –programas informáticos que efectúan automáticamente tareas repetitivas a través de Internet – para realizar compras de boletos en grandes cantidades. Ahora es una ofensa criminal utilizar este tipo de tecnología para hacerse de los pases para eventos de todo tipo, especialmente de conciertos musicales, para luego revenderlos a precios inflados.

Bajo la denominada Acta de Economía Digital, (Digital Economy Act) las personas que utilicen software especial para evitar sistemas que limitan el número máximo de boletos que un usuario puede comprar, con el afán de explotar a los “verdaderos fans” serán sujetos de multas ilimitadas.

ICYMI: The next step in the fight back against rogue ticket touts is here. We’ve banned the use of bots by ticket touts. We’re stamping out these rip-off tactics so in 2018 consumers can enjoy more of the live acts they love https://t.co/G7tNTtUfsu

— Matt Hancock (@MattHancock) January 2, 2018