Ruby Rose asusta con extrema delgadez - Emisoras Unidas

Han sido unas semanas difícil para Ruby Rose, quien anunció su separación de su novia Jessica Origliasso a principios de abril.

Pero la estrella de Orange Is The New Black, de 32 años, parecía estar disfrutando de su tiempo en la escena social el jueves por la noche, mientras asistía a la 25ª Gala Cine Against AIDS de amfAR, celebrada durante el Festival de Cine de Cannes.

La actriz australiana fue criticada por mustrar una “extrema delgadez” cuando se dirigió al Hotel du Cap-Eden-Roc en Cap d’Antibes con un reluciente vestido negro y plateado, que mostraba un escote profundo, permitiéndole mostrar su amplia gama de tatuajes.

Complementando su llamativo vestido largo hasta el suelo con un bolso de embrague negro y dorado, la estrella optó por renunciar en gran medida a los accesorios, dejando que su conjunto tomaran el centro de atención en la noche glamorosa.

La nativa de Melbourne llevaba su peculiar cabello corto e incluyó una sombra de ojos ahumada y lápiz labial rosa a su maquillaje.