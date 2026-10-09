 Tatuajes Ocultos: Tinta Especial Visible Solo con Luz UV
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¡Tatuajes ocultos! Crean tinta para tatuajes que se ven con cierta luz

PhotoTat, que es el nombre de las tintas, “es como un interruptor. Se activa con luz, pero puedes desactivarlo cuando vas a casa de la abuela”,

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Tatuaje en el brazo antes y después de la activación con luz, Crédito: Matter
Tatuaje en el brazo antes y después de la activación con luz / FOTO: Crédito: Matter
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En ocasiones, mostrar un tatuaje puede no parecer adecuado a quien lo lleva, pero un equipo de ingenieros ha creado una gama de tintas multicolor que solo lo hacen visible, durante unas horas, después de aplicarle luz y también con ellas vuelve a desaparecer.

Los investigadores, ingenieros de la Universidad de Colorado en Boulder (EE.UU.), consideran que también pueden ser útiles para las personas que tienen que hacerse pequeños tatuajes que ayudan a los médicos a dirigir la radioterapia frente al cáncer y que solo aparecerían en el momento de la terapia.

El equipo, que publica un estudio en Matter & Light, señala que aún sigue trabajando en estas nuevas tintas, que aún no se ha certificado que sean seguras para las personas, aunque uno los autores, Carson Burns, las ha probado con un tatuaje en su pierna.

PhotoTat, que es el nombre de las tintas, "es como un interruptor. Se activa con luz ultravioleta, pero puedes desactivarlo cuando vas a casa de la abuela", explicó.

Las tintas están fabricadas a partir de colorantes y un material llamado polimetilmetacrilato (PMMA), habitual en muchas tecnologías médicas actuales, incluidos los rellenos dérmicos.

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Cuidar un tatuaje va mucho más allá de los primeros días: una buena hidratación, limpieza y protección solar son claves para mantener sus colores.

Esferas que cambian de color 

El PMMA forma esferas muy pequeñas que parecen de cristal, en las que se introducen unos colorantes que cambian de color.

Normalmente, los colorantes son invisibles al ojo humano, pero cuando se iluminan con luz ultravioleta cambian de color en cuestión de segundos y se desvanecen en varias horas, aunque también es posible desactivarlos más rápidamente exponiéndolos a una luz LED brillante.

Bruns, además, destacó su posible aplicación en pacientes sometidos a radioterapia. Las marcas que en ocasiones deben tatuarse "no son bonitas y se convierten en un recuerdo permanente de una experiencia traumática".

Con las nuevas tintas, dijo, esas marcas se pueden convertir en algo que solo sea visible para el médico cuando se acude a la clínica y que sea invisible el resto del tiempo.

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