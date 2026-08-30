Consejos para cuidar tu tatuaje y mantener su color

Un tatuaje puede convertirse en una pieza de arte que acompaña a una persona durante toda la vida, pero mantener sus colores y definición requiere cuidados constantes. Desde las primeras horas después de realizarlo hasta mucho tiempo después de que la piel haya cicatrizado, existen recomendaciones que pueden ayudar a conservar la intensidad de la tinta y mantener la piel saludable.
Durante los primeros días, la higiene es fundamental. La piel recién tatuada debe limpiarse suavemente con agua y un producto de limpieza adecuado, evitando frotar la zona. También es importante evitar rascarse o retirar las pequeñas costras y pieles que aparecen durante la cicatrización.
Hacerlo puede afectar la apariencia final del diseño e incluso provocar pérdida de pigmento. Durante este periodo conviene utilizar ropa holgada que reduzca el roce y evitar piscinas, jacuzzis y otras fuentes de agua que puedan aumentar el riesgo de infección.
Una piel tatuada necesita mantenerse hidratada, tanto durante la recuperación como después. La radiación ultravioleta puede acelerar la pérdida de intensidad de algunos pigmentos, por lo que, una vez que el tatuaje haya cicatrizado, es recomendable protegerlo con un protector solar de amplio espectro y SPF 30 o superior.
Más recomendaciones para tu tatuaje
La protección debe mantenerse como parte de la rutina habitual, no únicamente durante las primeras semanas. La marca guatemalteca AELHA, especializada en el cuidado de la piel tatuada, participó en el Festival Chapín de Los Ángeles.
La propuesta de AELHA incluye productos diseñados específicamente para acompañar la rutina de cuidado del tatuaje: una espuma limpiadora especializada, una crema hidratante con protector solar FPS 30 y un bálsamo protector esencial.
La línea está orientada tanto a tatuajes recientes como cicatrizados y utiliza ingredientes de origen natural, con el objetivo de mantener la piel hidratada y ayudar a conservar la apariencia de los colores. Así, cuidar un tatuaje no termina cuando la piel deja de pelarse. Una rutina de limpieza, hidratación y protección solar puede marcar la diferencia.