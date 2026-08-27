 Hilos Tensores: Rejuvenece Tu Piel Sin Cirugías
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Hilos tensores: el tratamiento que rejuvenece la piel sin cirugías

Los hilos tensores se posicionan como una alternativa para quienes buscan rejuvenecer el rostro y combatir la flacidez sin recurrir a una cirugía.

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Hilos tensores, Hilos tensores
Hilos tensores / FOTO: Hilos tensores
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Los hilos tensores se han convertido en una de las alternativas más buscadas para quienes desean combatir la flacidez y conseguir una apariencia más joven sin someterse a una cirugía estética tradicional. Este procedimiento mínimamente invasivo busca mejorar la firmeza de la piel y definir algunas zonas del rostro.

A diferencia de un lifting facial convencional, los hilos tensores no requieren grandes incisiones ni una intervención quirúrgica de este tipo. El procedimiento consiste en colocar suturas médicas debajo de la piel para generar un efecto de tensión y reposicionar ligeramente los tejidos.

@dr_vivanco

Respuesta a @Yasmin Colmenares La verdad sobre los hilos tensores #hilostensores #hilostensoresfaciales #hilos #hilospdo

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Además, el estímulo provocado por los hilos puede favorecer la producción de colágeno, una proteína relacionada con la firmeza y elasticidad de la piel. Este tratamiento puede utilizarse para mejorar signos iniciales de envejecimiento, como la flacidez facial, los primeros cambios en la línea de la mandíbula, las mejillas caídas o la pérdida de firmeza en el cuello.

Cabe destacar que, los resultados suelen ser sutiles y buscan mantener una apariencia natural.  De acuerdo con la American Society of Plastic Surgeons, los cambios pueden comenzar a apreciarse después de algunas semanas, mientras disminuyen la inflamación y los moretones propios del procedimiento.

Más de los hilos tensores

El especialista realiza pequeños puntos de entrada y pasa los hilos por debajo de la piel para colocarlos en las zonas previamente determinadas. Posteriormente, los hilos generan tensión sobre los tejidos y contribuyen al proceso de producción de colágeno. Una de las principales ventajas es que el tiempo de recuperación suele ser menor que el de un lifting facial quirúrgico. Sin embargo, esto no significa que esté libre de molestias o riesgos.

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Los hilos tensores no detienen el envejecimiento y sus resultados son temporales. La duración puede variar según el tipo de hilo, la zona tratada y las características de cada persona.  Investigaciones recientes señalan que, aunque el procedimiento puede producir una mejoría inmediata en pacientes seleccionados, todavía existen limitaciones en la evidencia sobre sus resultados a largo plazo.

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