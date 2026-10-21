 Señales de cáncer de mama en hombres: atención al bulto
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El bulto que muchos hombres dejan pasar y podría ser una señal de cáncer de mama

Un pequeño bulto en el pecho puede parecer inofensivo, pero en algunos hombres podría ser una señal de cáncer de mama.

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Cáncer de mama, Cáncer de mama
Cáncer de mama / FOTO: Cáncer de mama
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Hablar de cáncer de mama suele asociarse inmediatamente con las mujeres, pero los hombres también tienen tejido mamario y, aunque en una proporción mucho menor, pueden desarrollar esta enfermedad.  De hecho, el cáncer de mama masculino representa menos del 1 % de todos los casos de cáncer de mama, según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos.

Uno de los principales signos de alerta es la aparición de un bulto o engrosamiento en el pecho, generalmente debajo o alrededor del pezón. De acuerdo con información difundida por Infobae a partir de las declaraciones de la oncóloga Kathryn Ruddy, de Mayo Clinic, estas masas pueden sentirse firmes, presentar bordes irregulares y no necesariamente provocar dolor.

El bulto no es la única señal. Los especialistas recomiendan prestar atención a cambios en el pezón o en la piel del pecho.  Entre ellos se encuentran la retracción del pezón, secreción, especialmente si contiene sangre, alteraciones en la forma o tamaño de la mama, enrojecimiento, descamación, inflamación y cambios similares a hoyuelos en la piel.

Sin embargo, encontrar una masa no significa automáticamente tener cáncer, pueden ser otras enfermedades. Condiciones benignas como la ginecomastia, relacionada con cambios hormonales, también pueden provocar aumento o endurecimiento del tejido mamario.

Más del cáncer de mama

Por ello, la única manera de determinar la causa es mediante una evaluación médica de forma periódica.  Hay que destacar que, el riesgo aumenta con la edad y es más frecuente en hombres de entre 60 y 70 años.  También pueden influir los antecedentes familiares de cáncer de mama y determinadas mutaciones genéticas, especialmente BRCA1 y BRCA2.

Otros factores asociados incluyen el síndrome de Klinefelter, determinadas alteraciones testiculares o hepáticas y antecedentes de radioterapia en el pecho.

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Cuando existe sospecha, el médico puede solicitar estudios como ecografía o mamografía y, dependiendo de los resultados, una biopsia para analizar el tejido y confirmar o descartar la presencia de células cancerosas.  El diagnóstico temprano resulta fundamental. Debido a que muchos hombres desconocen que pueden desarrollar cáncer de mama masculino, la consulta puede retrasarse y permitir que la enfermedad avance.

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