 Guía para Iniciarte como Influencer en Redes Sociales
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¿Quieres ser influencer? Esto necesitas para comenzar en redes sociales

Crear contenido de calidad, construir una comunidad y generar confianza son algunas de las claves para destacar en redes sociales.

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Las redes sociales se han convertido en una oportunidad para quienes buscan crear contenido, desarrollar una marca personal e incluso convertir su pasión en una profesión. Pero, ¿qué se necesita realmente para ser influencer? Cabe destacar que, la respuesta no está únicamente en tener miles o millones de seguidores en tus redes.

El crecimiento del marketing de influencers, una industria que actualmente mueve alrededor de US$32.55 mil millones a nivel mundial, ha cambiado las reglas y ha hecho que las marcas presten mayor atención a la calidad de las comunidades digitales. Antes de comenzar a publicar contenido, es importante definir qué tema se quiere comunicar.

Belleza, gastronomía, viajes, tecnología, moda, ejercicio, entretenimiento o estilo de vida son algunos de los campos en los que los creadores pueden desarrollar una comunidad. Tener un nicho permite que las personas identifiquen fácilmente qué pueden encontrar en el perfil y ayuda a construir una audiencia interesada en el contenido.

Uno de los principales cambios en el mundo del marketing digital es que la cantidad de seguidores dejó de ser el único indicador de éxito. Una persona con 20 mil o 50 mil seguidores puede tener una comunidad mucho más activa que una cuenta con cientos de miles.

¿Qué más necesita un influencer?

Por eso, el engagement, es decir, la interacción que generan las publicaciones, se ha convertido en un elemento fundamental. La recomendación de expertos como Sonia García Cristiani, fundadora y directora de Match PR, es entender primero qué se quiere conseguir como creador y trabajar en contenido que conecte realmente con una audiencia.

Convertirse en influencer no ocurre de la noche a la mañana. Publicar de manera constante, experimentar con diferentes formatos y conocer qué contenido funciona mejor son parte del proceso.

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Aunque ambos ayudan a mejorar el brillo y controlar el frizz, elegir el producto adecuado dependerá de tu tipo de pelo y de las necesidades de tu melena.

También es importante cuidar la calidad de las fotografías, videos, textos y narrativas. Actualmente, los creadores no solamente compiten por seguidores, sino por la atención de las personas. Sin lugar a duda, las comunidades digitales buscan cada vez más contenido con el que puedan identificarse.

Mostrar una personalidad propia, mantener coherencia y recomendar productos o servicios que realmente tengan relación con el contenido son factores que pueden ayudar a generar confianza.

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