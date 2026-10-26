 Vacaciones en Guatemala: Diversión para Niños
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De animales a trampolines: Lugares para disfrutar las vacaciones con niños en Guatemala

Las vacaciones ya comenzaron y Guatemala ofrece una gran variedad de opciones para disfrutar en familia.

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Lugares para visitar en vacaciones, Cortesía
Lugares para visitar en vacaciones / FOTO: Cortesía
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Las vacaciones son una oportunidad para salir de la rutina y disfrutar de actividades en familia.  Estos son algunos lugares que ofrecen opciones de entretenimiento, naturaleza y aprendizaje para compartir con los niños.

  • Epic Zone: 

Entre las nuevas opciones para disfrutar con niños se encuentra Epic Zone, ubicada en Pradera Concepción.  El espacio presenta una experiencia de entretenimiento activo para niños, jóvenes y familias.

El parque combina trampolines de salto libre con más de ocho atracciones, entre ellas resbaladeros familiares, Kids Zone para los más pequeños, una cancha inflable de futbol y basquetbol y un área de Arcade Zone.  Cabe destacar que el lugar también cuenta con espacios gastronómicos como Epic Bites y Epic Café.

La seguridad es otro de los elementos destacados de Epic Zone. Las canchas cuentan con monitores capacitados y las áreas tienen reglas de uso y espacios separados de acuerdo con las edades.

Además, es obligatorio utilizar calcetines antideslizantes EPIC SOCKS en las atracciones. Durante su apertura, los horarios son de lunes a jueves de 12:00 a 20:00 horas, viernes de 12:00 a 21:00, sábados de 10:00 a 21:00 y domingos de 10:00 a 20:00.

  • Zoológico La Aurora

El Zoológico La Aurora es uno de los lugares clásicos para visitar con niños en Guatemala. Sus diferentes áreas permiten conocer de cerca distintas especies de animales y aprender sobre la importancia de proteger la vida silvestre.

Además, sus espacios al aire libre lo convierten en una alternativa para pasar varias horas en familia.

Otros lugares para disfrutar con los "peques"

  • IRTRA Mundo Petapa

Otra opción para disfrutar las vacaciones es IRTRA Mundo Petapa, donde las familias pueden encontrar juegos mecánicos, áreas de entretenimiento y diferentes atracciones.  El parque ofrece alternativas para distintas edades, por lo que puede convertirse en un plan para compartir con niños y disfrutar de un día diferente.

  • Loops

Para quienes buscan una actividad más dinámica, Loops ofrece entretenimiento para niños y jóvenes.  Sus atracciones permiten combinar diversión y movimiento, convirtiéndolo en una alternativa para pasar tiempo en familia y mantener a los pequeños activos durante las vacaciones.

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  • Parque Ecológico La Asunción

Si el plan es estar rodeados de naturaleza, el Parque Ecológico La Asunción es una alternativa para caminar, respirar aire fresco y disfrutar de espacios al aire libre.  Es una opción para que los niños puedan alejarse por unas horas de las pantallas y compartir actividades familiares en un entorno natural.

  • Museo de los Niños

El Museo de los Niños de Guatemala combina entretenimiento y aprendizaje a través de experiencias pensadas especialmente para los pequeños.  Es una alternativa para quienes buscan que las vacaciones también incluyan actividades educativas, descubrimientos y nuevas experiencias.

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