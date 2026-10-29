Camino de la Virgen: Ruta de Arte en Sacatepéquez

Sin lugar a duda Santa María de Jesús Sacatepéquez comienza una nueva etapa a través del arte. Como parte de la iniciativa "Un Nuevo Aire para Santa María de Jesús", 10 artistas guatemaltecos y uno salvadoreño intervinieron 20 muros ubicados en algunos de los puntos que presentaban mayor deterioro y acumulación de basura.
El resultado es "El Camino de la Virgen", una ruta artística que busca convertir estos espacios en puntos de encuentro, color y orgullo para los habitantes y visitantes del municipio. La intervención se realizó del 4 al 12 de septiembre de 2026 y plantea una transformación que va más allá de lo visual.
El proyecto pretende contribuir a recuperar la identidad de Santa María de Jesús, una comunidad que durante los últimos meses también ha enfrentado importantes desafíos, entre ellos el impacto de los temblores registrados el año pasado. Los murales fueron creados por los artistas Moers, Sharty, Seint, Danyart, Diego Ixtamer, Álvaro Tzaj, Luisfer Izquierdo, Estanislao, Susana Oliva y Yanira Osorio, junto al salvadoreño Donro.
Cada uno dio vida a una representación de una virgen mediante una propuesta visual caracterizada por colores vibrantes, dejando atrás el gris y una estética solemne y oscura. Uno de los elementos más llamativos de El Camino de la Virgen son las miradas de las figuras representadas. Las vírgenes fueron diseñadas para mirar directamente a los ojos de quienes recorren las calles.
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La decisión está relacionada con el denominado "efecto del observador", bajo la idea de que la presencia de rostros y miradas puede generar una mayor sensación de vigilancia y favorecer comportamientos más cívicos y el cuidado de los espacios públicos. La nueva ruta artística también forma parte de una visión para posicionar a Santa María de Jesús como un destino emergente en Guatemala, aprovechando la recuperación de sus espacios, su identidad y sus atractivos.
El proyecto se suma a otras acciones de recuperación de elementos emblemáticos del municipio. En marzo de 2026 comenzó la reconstrucción y restauración de la Cruz de la entrada, obra que fue inaugurada en mayo junto con la comunidad.