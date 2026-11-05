Fechas del Black Friday y Cyber Monday 2026: guía completa

El Black Friday 2026 está cada vez más cerca y millones de consumidores esperan esta jornada para aprovechar descuentos en tecnología, ropa, electrodomésticos, artículos para el hogar y otros productos. Esta tradición comercial, que se ha convertido en uno de los eventos de compras más importantes del mundo, también genera expectativa en Guatemala, donde diferentes comercios suelen sumarse a la temporada de promociones.
El Black Friday 2026 se celebrará el viernes 27 de noviembre, una fecha que muchos compradores ya tienen marcada en el calendario para buscar ofertas y adelantar sus compras de fin de año.
La jornada se realiza tradicionalmente el día siguiente al Día de Acción de Gracias (Thanksgiving), una celebración estadounidense que tiene lugar el cuarto jueves de noviembre. Por esta razón, la fecha del Black Friday cambia cada año.
¿Qué ofertas se pueden encontrar durante el Black Friday?
Durante el Black Friday, los descuentos suelen concentrarse en diferentes categorías de productos. Entre los artículos más buscados destacan:
- Tecnología: teléfonos celulares, computadoras, televisores, tabletas y audífonos.
- Electrodomésticos: refrigeradoras, lavadoras, estufas y microondas.
- Moda: ropa, zapatos, accesorios y artículos de marcas internacionales.
- Hogar: muebles, decoración y productos para renovar diferentes espacios.
- Belleza: perfumes, maquillaje y productos para el cuidado personal.
En Guatemala, los consumidores pueden encontrar promociones en tiendas físicas, centros comerciales y plataformas de comercio electrónico. Sin embargo, cada establecimiento determina sus propias fechas, descuentos y condiciones de compra.
Después del Black Friday llega otra jornada importante para los compradores: el Cyber Monday, que en 2026 se celebrará el lunes 30 de noviembre. Esta fecha se caracteriza principalmente por las promociones en tiendas digitales, especialmente en tecnología, dispositivos electrónicos, servicios y otros productos disponibles en internet.
Ante la llegada de esta temporada de ofertas, una recomendación es comparar precios antes de realizar cualquier compra. También es conveniente elaborar una lista de los productos que realmente se necesitan, revisar las condiciones de envío y verificar que las promociones sean ofrecidas por comercios confiables.