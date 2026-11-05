 Las 10 personas más ricas del mundo en 2026 según Forbes
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¡Fortunas de locura! Estas son las 10 personas más ricas del mundo de 2026, según Forbes

Forbes reveló quiénes encabezan la lista de las personas más ricas del mundo en noviembre de 2026 y cuánto dinero acumulan.

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La lista de las personas más ricas del mundo vuelve a generar interés por las enormes fortunas que concentran algunos de los empresarios más influyentes del planeta.  Tecnología, inversiones, comercio y lujo son algunos de los sectores que han impulsado a estos multimillonarios hasta los primeros puestos del ranking internacional, según Forbes.

De acuerdo con la actualización de Forbes, los diez multimillonarios acumulan una fortuna conjunta de aproximadamente 2.8 billones de dólares. Durante octubre, ocho de los diez integrantes del ranking registraron pérdidas patrimoniales debido a la caída de las acciones tecnológicas y a las dudas de los inversionistas sobre el crecimiento de la inteligencia artificial.

¿Quiénes son las 10 personas más ricas del mundo?

Este es el listado de los multimillonarios que ocupan los primeros lugares en noviembre de 2026, según Forbes:

1. Elon Musk: ocupa el primer puesto con una fortuna estimada de 869 mil millones de dólares. Sus principales negocios están relacionados con SpaceX, Tesla y la inteligencia artificial.

2. Jeff Bezos: fundador de Amazon, cuenta con un patrimonio de 361 mil millones de dólares. También mantiene inversiones en la industria aeroespacial mediante Blue Origin.

3. Larry Page: el cofundador de Google posee una fortuna aproximada de 233 mil millones de dólares.

4. Michael Dell: acumula 229 mil millones de dólares gracias a su participación en la industria tecnológica y de hardware.

5. Sergey Brin: cuenta con 214 mil millones de dólares. Su fortuna está vinculada principalmente con Alphabet, la empresa matriz de Google.

6. Mark Zuckerberg: el fundador de Facebook tiene un patrimonio de 211 mil millones de dólares, relacionado con su participación en Meta.

7. Jensen Huang: el empresario de Nvidia ocupa el séptimo puesto con 178 mil millones de dólares.

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8. Larry Ellison: posee una fortuna estimada de 172 mil millones de dólares, vinculada con Oracle y sus inversiones empresariales.

9. Steve Ballmer: el exdirector ejecutivo de Microsoft acumula 162 mil millones de dólares. También es propietario del equipo de baloncesto Los Angeles Clippers.

10. Warren Buffett: cierra el ranking con 154 mil millones de dólares, gracias a su trayectoria en el mundo de las inversiones y Berkshire Hathaway.

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