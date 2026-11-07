 Cayalá enciende una “Navidad de Película” para la familia
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Ciudad Cayalá enciende una “Navidad de Película” para la familia

El Espíritu Navideño se encendió oficialmente con las luces de la “Navidad de Película” de Ciudad Cayalá, un espacio para compartir en familia.

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Tras el conteo regresivo, las luces y las emociones se encendieron al máximo en Ciudad Cayalá., Alex Meoño
Tras el conteo regresivo, las luces y las emociones se encendieron al máximo en Ciudad Cayalá. / FOTO: Alex Meoño
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En una noche llena de magia y emoción para las familias, Ciudad Cayalá inauguró su temporada navideña 2026 bajo el concepto, "Una Navidad de Película", con el tradicional encendido de su árbol, un espectáculo de luces, música y entretenimiento que reunió a miles de familias y amigos.

En la plaza principal de Ciudad Cayalá los visitantes disfrutaron de música en vivo con varios conciertos de artistas nacionales. Además, las personas que se presentaron disfrutaron de un desfile, juegos pirotécnicos y la compañía de marcas patrocinadoras.

"Hay momentos que se convierten en recuerdos para toda la vida: una canción que reúne generaciones, una fotografía familiar, una tarde entre amigos o la emoción de ver iluminarse un árbol de Navidad", expresaron en Ciudad Cayalá.

Con esa inspiración, Ciudad Cayalá dio la bienvenida a la temporada más especial del año con «Una Navidad de Película», una celebración que invitó a los guatemaltecos a compartir, reencontrarse y convertirse en protagonistas de sus propias historias.

También consulta: Este 2026, Ciudad Cayalá celebra quince años con una "Navidad de película" y muchas actividades como el Gran Desfile de Globos Gigantes, Mapping conmemorativo y mucha diversión más.

Ciudad Cayalá convierte la Navidad en una película para crear tus propias historias

Este 2026, Ciudad Cayalá celebra quince años con una “Navidad de película” y muchas actividades como el Gran Desfile de Globos Gigantes, Mapping conmemorativo y mucha diversión más.

Artistas de lujo en Ciudad Cayalá

La inauguración tuvo lugar este sábado 7 de noviembre en la Plaza Principal, donde miles de visitantes disfrutaron de una tarde y noche de actividades para toda la familia. La celebración incluyó personajes, zanqueros, malabaristas y distintas sorpresas, que dieron paso al programa inaugural y a un espectáculo musical con las mexicanas, Romina Marroquín y Denisse Aragón, reconocidas por sus interpretaciones en el doblaje de películas como Frozen.

"Uno de los momentos más esperados de la noche fue el encendido del árbol navideño, realizado a las 7:00 p. m., acompañado de un espectáculo de luces y pirotecnia", celebró Ciudad Cayalá.

Tras el encendido, la fiesta continuó con las presentaciones musicales de Paola Chuc, Dennis Arana y Yefry Lemus, quienes llenaron de música y alegría el ambiente.

Ciudad Cayalá enciende una Navidad de Película para la familia | Alex Meoño

Ciudad Cayalá enciende una "Navidad de Película" para la familia / Alex Meoño

Ciudad Cayalá enciende una Navidad de Película para la familia | Alex Meoño

Ciudad Cayalá enciende una "Navidad de Película" para la familia / Alex Meoño

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Ciudad Cayalá enciende una Navidad de Película para la familia | Alex Meoño

Ciudad Cayalá enciende una "Navidad de Película" para la familia / Alex Meoño

Una Navidad para vivirla y compartirla

Este año, la propuesta de Ciudad Cayalá fue más allá de la decoración y los espectáculos. Su propósito fue recuperar el valor de compartir tiempo de calidad, fortalecer los vínculos familiares y generar espacios de encuentro para personas de todas las edades.

"La ambientación navideña incluyó escenarios inspirados en momentos y películas clásicas de Navidad, entre ellos el taller de Santa, la chimenea de Nochebuena, el tren navideño y la sala de la familia. Cada espacio fue concebido para que niños, jóvenes, adultos y abuelos pudieran disfrutar, tomarse fotografías y construir recuerdos juntos", relataron los organizadores.

La programación continuará durante noviembre y diciembre con actividades especiales, entre las que destacan el espectáculo de mapping conmemorativo por los XV años de Ciudad Cayalá, los días 21 y 22 de noviembre, y el Gran Desfile de Globos Gigantes, programado para el 13 de diciembre, que llenará las calles de Paseo Cayalá de color, personajes y fantasía.

"En Ciudad Cayalá queremos que la Navidad sea mucho más que una celebración que se observa; queremos que sea una experiencia que se vive y se comparte. Que las familias encuentren aquí un espacio para reunirse, que los amigos tengan nuevos motivos para encontrarse y que cada generación pueda llevarse un recuerdo especial. Este año, al celebrar nuestros XV años, queremos seguir construyendo historias junto a quienes han hecho de Cayalá parte de sus vidas", expresó Jessica Margarita Castillo Ramos, gerente de Mercadeo Comercial de Ciudad Cayalá.

Ciudad Cayalá prepara un espacio para encontrarnos y celebrar

"La experiencia navideña se complementa con la oferta gastronómica, comercial y de entretenimiento de Ciudad Cayalá, sus plazas y calles peatonales, que permiten disfrutar de diferentes actividades en un mismo destino", indicaron los organizadores en un comunicado.

Agregaron que, detrás de cada celebración, existe un trabajo coordinado de los equipos de operaciones, seguridad, mantenimiento, limpieza, producción y atención al visitante, orientado a ofrecer espacios agradables, ordenados y seguros para que las familias puedan disfrutar de sus actividades con tranquilidad.

Destacaron que "la temporada también representa una oportunidad para fortalecer la actividad comercial y generar nuevas experiencias para los visitantes y los negocios que forman parte de Ciudad Cayalá".

"Con esta inauguración, Ciudad Cayalá dio inicio a una temporada en la que la magia del cine se convirtió en una invitación a vivir esas escenas que realmente importan: compartir una sonrisa, reencontrarse con los amigos, disfrutar con los hijos y crear tradiciones que perduren con el tiempo".

"Porque las mejores historias no siempre suceden en una pantalla. Muchas comienzan cuando estamos juntos. Ciudad Cayalá, la ciudad que lo tiene todo para vivir una Navidad de Película", aseguraron.

Ciudad Cayalá enciende una Navidad de Película para la familia | Alex Meoño

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Ciudad Cayalá enciende una "Navidad de Película" para la familia / Alex Meoño

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Ciudad Cayalá enciende una "Navidad de Película" para la familia / Alex Meoño

Con información e imágenes del fotoperiodista Alex Meoño.

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