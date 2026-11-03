Ciudad Cayalá: La Navidad se Convierte en Película de Historias

Ciudad Cayalá se prepara para una temporada navideña sin precedentes, transformando sus espacios en un escenario de película para celebrar sus XV años. Bajo el concepto "Una Navidad de Película", el destino invita a las familias guatemaltecas a ser protagonistas de sus propias historias, creando recuerdos imborrables y fortaleciendo tradiciones a través de experiencias inspiradas en el cine.
La propuesta busca que los visitantes vivan momentos especiales que trasciendan la pantalla, enfocándose en la unión familiar y la construcción de memorias compartidas. Esta iniciativa, que ya se ha convertido en una tradición para muchos, adquiere un significado aún mayor al coincidir con el decimoquinto aniversario de Ciudad Cayalá, un hito que celebra las historias ya vividas y las que están por venir en sus emblemáticos espacios.
Una celebración que se convierte en tradición familiar
Jessica Margarita Castillo Ramos, gerente de mercadeo comercial de Ciudad Cayalá, destacó la esencia de esta celebración. "En Ciudad Cayalá creemos que la Navidad no se mide únicamente por los regalos o los espectáculos, sino por los momentos que compartimos y las historias que construimos juntos. Queremos que cada familia encuentre aquí una oportunidad para hacer una pausa, reencontrarse y crear recuerdos que permanezcan mucho después de que termine la temporada", afirmó Castillo Ramos.
La temática cinematográfica conecta con diversas generaciones, permitiendo que adultos revivan su infancia con canciones icónicas mientras los niños descubren nuevos personajes y escenarios. La experiencia se extiende más allá de los espectáculos, abarcando las plazas, calles peatonales, arquitectura y la variada oferta gastronómica y de entretenimiento, invitando a cada visitante a vivir la Navidad a su manera.
Agenda de eventos "Una Navidad de Película" 2026
La programación de este año promete momentos mágicos con espectáculos musicales, personajes entrañables y proyecciones visuales:
- Inauguración navideña: El 7 de noviembre se encenderá el árbol y las luces a las 7:30 p. m. El evento incluirá un espectáculo musical con las voces oficiales en español de Frozen y una puesta en escena de baile inspirada en canciones emblemáticas del cine. Santa Claus y una familia seleccionada por redes sociales participarán en el encendido.
- Espectáculo de mapping por los XV años de Ciudad Cayalá: Los días 21 y 22 de noviembre, el edificio de Cinépolis en la plaza principal será el lienzo para proyecciones visuales. Las funciones comenzarán a las 7:00 p. m. y se repetirán cada 30 minutos.
- Gran Desfile de Globos Gigantes: El 13 de diciembre, este esperado desfile llenará de color y fantasía las calles con figuras inspiradas en películas y personajes, acompañadas de coreografías vibrantes.
Estas actividades se complementan con la amplia oferta comercial y gastronómica de Ciudad Cayalá, permitiendo a los visitantes prolongar su estadía y disfrutar de múltiples experiencias en un solo lugar.
Conexiones y respaldo estratégico
La temporada navideña no solo fortalece la conexión con los visitantes, sino que también impulsa la economía local. Durante noviembre y diciembre de 2025, Ciudad Cayalá recibió más de 1.5 millones de visitantes. Para 2026, la meta es incrementar esta cifra en al menos un 15%, generando así nuevas oportunidades para los negocios que forman parte de su oferta comercial.
La iniciativa cuenta con el respaldo de socios estratégicos como Coca-Cola y BAC, marcas que comparten el compromiso de crear experiencias memorables para las familias guatemaltecas. Marco Chang, gerente de mercadeo de BAC Guatemala, expresó: "En BAC queremos acompañar todas esas historias. Por eso nos emociona volver a ser parte de Navidad Cayalá, con una temporada llena de experiencias para compartir, sorpresas junto a Leoni y beneficios para nuestros tarjetahabientes".
Por su parte, Mariela López, senior director de frontline marketing CAM de Coca-Cola, añadió: "Queremos que las familias que visiten Cayalá en esta temporada se lleven mucho más que una experiencia bonita. Queremos que puedan llevarse un recuerdo, una emoción, una foto que guarden para siempre; un instante de esos que se quedan con nosotros por mucho tiempo".
Detrás de cada evento, un equipo multidisciplinario de mercadeo, producción, operaciones, mantenimiento, limpieza, seguridad y atención al cliente trabaja de manera coordinada para asegurar espacios agradables, ordenados y seguros, promoviendo también la coresponsabilidad en el cuidado del entorno.
Al finalizar la temporada, Ciudad Cayalá aspira a que las familias recuerden no solo las luces o los espectáculos, sino principalmente a las personas con quienes compartieron esos momentos. La ciudad invita a todos a formar parte de una celebración donde cada visita puede convertirse en un recuerdo y cada encuentro, en una nueva historia, reafirmando que las mejores historias suceden cuando estamos juntos.