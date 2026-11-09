Cómo funcionan los localizadores de objetos sin GPS

Encontrar las llaves, la mochila o la maleta perdida podría ser mucho más sencillo gracias a los localizadores inteligentes. Sin embargo, uno de los detalles que más llama la atención de estos pequeños dispositivos es que pueden mostrar la ubicación de los objetos sin contar con un GPS integrado. ¿Cómo lo consiguen?
La respuesta está en una tecnología que trabaja de manera silenciosa y aprovecha los dispositivos que se encuentran cerca para construir una red de localización. Este es precisamente el funcionamiento de la nueva Xiaomi Tag, un accesorio que busca facilitar la búsqueda de pertenencias personales.
A diferencia de lo que muchos podrían imaginar, estos localizadores no necesitan incorporar un sistema GPS para determinar dónde se encuentran. Cabe destacar que su funcionamiento depende de una señal Bluetooth que emiten constantemente.
Cabe destacar que esta señal puede ser detectada por teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos compatibles que pasan cerca del localizador. Cuando alguno de estos equipos reconoce la señal, recoge la información de ubicación y la envía a la nube de forma anónima y cifrada. De esta manera, el propietario puede consultar desde una aplicación dónde se encuentra el objeto extraviado.
Localiza todo sin tener GPS
Lo interesante es que las personas cuyos teléfonos ayudan a detectar el accesorio no necesitan realizar ninguna acción ni saben que están participando en el proceso. Una de las principales ventajas de este sistema es que no depende de que el propietario se encuentre cerca del objeto perdido.
Mientras existan dispositivos compatibles que puedan detectar su señal, es posible recibir información sobre su ubicación.
Este mecanismo funciona mediante redes de localización como Google Find Hub o Apple Find My. Sin embargo, ambos ecosistemas trabajan por separado, por lo que es importante comprobar la compatibilidad antes de configurar el dispositivo.
Además de mostrar la ubicación, el pequeño accesorio incorpora herramientas que pueden resultar útiles en situaciones cotidianas.