Recupera el brillo de tus faros amarillos con este truco

Los faros amarillentos del automóvil no solo afectan la apariencia del vehículo, también pueden convertirse en un problema para la seguridad al conducir, especialmente durante la noche o en condiciones de poca visibilidad. Sin embargo, recuperar parte de su transparencia es posible sin necesidad de gastar demasiado dinero, siempre que el deterioro se encuentre en la superficie exterior.
Con el paso del tiempo, los faros de los vehículos modernos pierden su transparencia debido a la exposición constante al sol y a las condiciones climáticas. Esto ocurre porque están fabricados principalmente con policarbonato, un plástico más ligero que el vidrio, pero también más vulnerable a los rayos ultravioleta.
Cuando la capa protectora que recubre este material se desgasta, el plástico queda expuesto y comienza a oxidarse, provocando ese característico tono amarillento y opaco. Antes de aplicar cualquier producto, es importante identificar dónde se encuentra el problema. Una de las recomendaciones es pasar la mano suavemente por la superficie del faro.
Si se siente rugosa o arenosa, es probable que el deterioro esté en la parte exterior y pueda tratarse con una limpieza.Por el contrario, si la superficie está completamente lisa, pero continúa opaca o presenta manchas, el problema podría encontrarse en el interior.
Adiós faros amarillos
La humedad atrapada, un foco deteriorado o un sello dañado pueden provocar este tipo de apariencia. Uno de los productos que puede utilizarse para tratar el amarillamiento leve es la pasta de dientes blanca, especialmente las versiones blanqueadoras, debido a su capacidad abrasiva suave para retirar parte de la oxidación superficial.
Para comenzar, se debe lavar el faro con agua tibia y jabón, eliminando cualquier residuo de polvo o suciedad. Este paso es fundamental para evitar que las partículas acumuladas rayen el plástico durante la limpieza.
Después, hay que secar con un paño de microfibra y proteger los bordes de la carrocería con cinta de enmascarar. Posteriormente, se aplica la pasta dental sobre el faro con un paño limpio o un cepillo de dientes viejo.
Se frota suavemente con movimientos circulares, se deja actuar unos minutos y finalmente se enjuaga con agua limpia.Otra alternativa mencionada es combinar partes iguales de pasta dental y bicarbonato para potenciar la acción abrasiva.