Video impactante de Bukele sobre destrucción en Haití

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, volvió a generar reacciones internacionales tras publicar un video que muestra el ataque y la destrucción de una propiedad vinculada a uno de los principales líderes de pandillas en Haití. El mandatario aseguró que sus fuerzas cumplieron la promesa de acabar con la denominada "casa de la muerte" y el cuartel general de la organización criminal 400 Mawozo.
La grabación, difundida el martes 10 de noviembre de 2026, muestra parte del operativo militar realizado en territorio haitiano, donde las fuerzas salvadoreñas participan en acciones de apoyo a las autoridades locales contra las estructuras criminales. "Cumplimos nuestra promesa... Destruimos la casa de la muerte y el cuartel general de la banda 400 Mawozo. La mayoría de ellos huyó sin siquiera intentar luchar. ¡Qué cobardes son!", escribió Bukele en sus redes sociales.
La propiedad estaba vinculada a Wilson Joseph, conocido como Lanmò San Jou, señalado como uno de los principales cabecillas de la pandilla 400 Mawozo. Se trata de una organización criminal que opera principalmente en Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe.
Este grupo es señalado por su participación en secuestros extorsivos, asesinatos, tráfico de armas, contrabando y extorsiones. Además, alcanzó notoriedad internacional en 2021, cuando secuestró a 17 integrantes de una misión religiosa estadounidense, entre ellos cinco niños.
Más de la intervención de Bukele
Pese a la destrucción de la propiedad, el líder criminal no ha sido capturado y su paradero continúa sin esclarecerse. El despliegue salvadoreño comenzó después de la desaparición de cuatro técnicos aeronáuticos de ese país, quienes fueron atacados el pasado 18 de octubre cuando regresaban a su base en las afueras de Puerto Príncipe.
Los uniformados formaban parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), una misión respaldada por Naciones Unidas.
Tras el incidente, Bukele anunció el envío de más de 2,000 militares, además de vehículos blindados y helicópteros, para apoyar las operaciones de búsqueda. El mandatario ha insistido en que recuperará a los cuatro salvadoreños, mientras las autoridades continúan las acciones contra las pandillas haitianas.