 Portal 11:11: Advertencias sobre tus deseos 11 de noviembre
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Portal 11:11: la advertencia sobre los deseos que manifiestes este 11 de noviembre y que pocos conocen

Este 11 de noviembre llega una de las fechas más especiales para la numerología, pero hay una advertencia sobre lo que piensas, deseas y manifiestas.

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El 11 de noviembre es considerado una fecha especial dentro de la numerología y las creencias espirituales. Conocido como el portal 11:11, este día está relacionado con la manifestación, los nuevos comienzos y la intención de atraer aquello que se desea.

Sin embargo, también existe una advertencia: prestar atención a los pensamientos, palabras y deseos que se expresan durante esta jornada. Dentro de las creencias espirituales, el portal 11:11 representa un momento para prestar especial atención a los pensamientos, las palabras y las intenciones.

Por ello, una de las principales recomendaciones es evitar manifestar desde el miedo, la desesperación, el enojo o la frustración. La explicación detrás de esta advertencia es que aquello en lo que concentramos nuestra atención puede influir en nuestras decisiones y en la manera en que enfrentamos diferentes situaciones.

Por ejemplo, en lugar de pedir que desaparezcan los problemas económicos, algunas prácticas de manifestación sugieren enfocar los deseos en conseguir estabilidad, oportunidades laborales y mejores ingresos. También se recomienda evitar pedir que otras personas cambien sus sentimientos o decisiones, ya que las intenciones deberían concentrarse en el crecimiento personal y no en controlar la vida de los demás.

Más del Portal 11:11

Entre las actividades que suelen recomendarse durante el 11 de noviembre destacan:

  • Escribir 11 deseos: anotar en una hoja los objetivos que se quieren alcanzar en el amor, el trabajo, las finanzas y la vida personal.
  • Pensar en positivo: utilizar afirmaciones que representen aquello que se desea construir.
  • Practicar la gratitud: reconocer las experiencias y oportunidades que forman parte del presente.
  • Meditar: dedicar unos minutos a organizar los pensamientos y conectar con las emociones.
  • Cerrar ciclos: identificar situaciones, hábitos o relaciones que ya no contribuyen al bienestar personal.

Cabe destacar que, estas prácticas forman parte de interpretaciones espirituales y numerológicas.

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Sin lugar a dudas, El 11 de noviembre tiene un significado especial para millones de personas en el mundo.

No existe evidencia científica de que el portal 11:11 tenga poderes para garantizar que los deseos se cumplan; sin embargo, escribir objetivos y reflexionar sobre ellos puede ayudar a establecer prioridades.

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