¿Por qué se celebra el Día del Soltero el 11 de noviembre?

Cada 11 de noviembre, miles de personas alrededor del mundo tienen una razón especial para celebrar: el Día del Soltero. Esta fecha, que ha ganado popularidad en diferentes países, busca reconocer a quienes no tienen pareja sentimental y destacar la independencia, el amor propio y la libertad de disfrutar la vida sin una relación.
Aunque actualmente también se relaciona con grandes promociones y compras por internet, su origen se remonta a China, donde surgió como una iniciativa para cambiar la percepción social sobre la soltería. El Día del Soltero nació en 1993 en la Universidad de Nankín, China. La celebración fue impulsada por un grupo de estudiantes universitarios que decidió dedicar una fecha especial a las personas que no tenían pareja.
En aquella época, la sociedad china daba una gran importancia al matrimonio y existían fuertes expectativas sociales para que las personas encontraran a alguien con quien formar una familia. Por ello, la iniciativa buscaba ofrecer un espacio para disfrutar de la soltería y dejar de verla como una condición negativa.
La propuesta comenzó entre estudiantes, pero con el paso de los años se extendió a otras universidades y posteriormente llegó a diferentes partes del mundo. La elección del 11 de noviembre no fue casualidad. La fecha está relacionada con la representación numérica del 11/11, que contiene cuatro números uno.
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En la cultura que dio origen a esta celebración, el número uno representa a una persona individual. Por esa razón, la repetición de estas cifras se convirtió en un símbolo de quienes viven sin una pareja sentimental. Así nació el conocido Día del Soltero o Doble 11, una fecha que actualmente se reconoce internacionalmente y que también se ha convertido en una oportunidad para reflexionar sobre la independencia emocional.
Con el paso del tiempo, el Día del Soltero dejó de ser únicamente una celebración social para convertirse en un fenómeno comercial. En 2009, la compañía china Alibaba aprovechó la fecha para impulsar una jornada de descuentos y promociones en sus plataformas digitales.
La iniciativa tuvo un gran éxito y motivó a otras empresas a sumarse a las ofertas del 11 de noviembre.