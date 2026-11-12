Teoría de Noviembre: ¿Por qué algunas parejas se separan?

Noviembre no solamente marca el inicio de los preparativos para la Navidad y las celebraciones de fin de año. También podría convertirse en una etapa decisiva para las relaciones amorosas. En redes sociales ha ganado popularidad la llamada teoría de noviembre, una tendencia que asegura que durante este mes algunas parejas fortalecen su relación, mientras otras deciden terminar antes de diciembre.
Esta teoría ha despertado curiosidad porque plantea que noviembre funciona como una especie de prueba para las parejas, especialmente cuando se acerca el cierre del año y comienzan las reflexiones sobre el futuro sentimental. La teoría de noviembre plantea que este mes representa un momento de decisiones importantes en el amor.
Algunas personas comienzan a preguntarse si realmente quieren continuar con su pareja, dar un paso más en el compromiso o iniciar el próximo año junto a esa persona. Cabe destacar que, la cercanía de las fiestas decembrinas también influye en estas reflexiones.
Presentar a la pareja con la familia, organizar viajes, compartir celebraciones y hablar sobre proyectos a futuro son situaciones que pueden hacer más evidentes las expectativas de cada uno. De acuerdo con una publicación de Cosmopolitan México, esta tendencia viral sostiene que algunas relaciones encuentran la oportunidad de consolidarse, mientras otras llegan a su final antes de comenzar diciembre.
¿Se termina e lamor en noviembre?
El cierre del año suele convertirse en una temporada de balances personales. Las personas reflexionan sobre lo que han conseguido, lo que desean cambiar y las experiencias que quieren dejar atrás. En el terreno sentimental, este ejercicio puede llevar a reconocer problemas que durante meses fueron ignorados o conversaciones importantes que se han pospuesto.
Además, las reuniones familiares, los compromisos sociales y los gastos compartidos pueden evidenciar diferencias en las prioridades, expectativas y proyectos de vida de cada integrante de la pareja. Para algunas relaciones, estas experiencias representan una oportunidad para acercarse; para otras, pueden confirmar que ambos buscan caminos diferentes.