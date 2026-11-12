Truco efectivo para limpiar gomas de limpiaparabrisas

Los limpiaparabrisas son uno de los elementos más importantes para conducir con seguridad, especialmente durante la temporada de lluvias. Sin embargo, con el paso del tiempo pueden comenzar a producir ruidos molestos, saltar sobre el vidrio o dejar marcas de agua que dificultan la visibilidad.
Aunque muchas personas creen que estas señales indican que llegó el momento de reemplazar las escobillas, lo cierto es que, en algunos casos, el problema puede solucionarse con una sencilla limpieza casera y económica. La acumulación de polvo, tierra, restos de insectos, savia, hollín y contaminación sobre las gomas de los limpiaparabrisas puede afectar su funcionamiento.
Esta suciedad impide que el borde de goma tenga un contacto uniforme con el parabrisas. Como consecuencia, las escobillas comienzan a pegarse y deslizarse de manera irregular, provocando chillidos, movimientos bruscos y franjas de agua. Una de las alternativas para recuperar el funcionamiento de los limpiaparabrisas es utilizar alcohol isopropílico, un producto que permite eliminar residuos de grasa, ceras y suciedad que el agua por sí sola no consigue retirar.
Además, este líquido se evapora rápidamente y no deja residuos, lo que ayuda a recuperar una superficie limpia en el borde de las gomas. Otra opción es utilizar vinagre blanco, cuya acidez contribuye a desprender la suciedad y los depósitos minerales que se acumulan en las escobillas.
Así debes limpiar tus parabrisas
Ambas alternativas permiten realizar una limpieza sencilla sin necesidad de comprar productos especializados. El procedimiento es rápido y no requiere herramientas especiales. Estos son los pasos recomendados:
1. Levanta los limpiaparabrisas: separa cuidadosamente los brazos del parabrisas para tener acceso a las gomas. Evita soltarlos bruscamente, ya que podrían golpear y dañar el vidrio.
2. Prepara un paño limpio: humedécelo con alcohol isopropílico o vinagre blanco. No es necesario empaparlo.
3. Limpia el borde de goma: desliza el paño de un extremo al otro, prestando atención a la parte que tiene contacto directo con el parabrisas.
4. Repite el procedimiento: continúa limpiando hasta que el paño deje de recoger residuos oscuros. Es posible que observes bastante suciedad acumulada.
5. Revisa todas las escobillas: realiza el mismo procedimiento con el otro limpiaparabrisas y con el trasero, si el vehículo cuenta con uno.
6. Deja secar: espera a que el producto se evapore o seca cuidadosamente las gomas antes de devolver los brazos a su posición.