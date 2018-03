Trump inspecciona los prototipos de muro fronterizo - Emisoras Unidas

El presidente estadounidense Donald Trump advirtió este martes que habrá “un caos” si no se construye el muro en la frontera con México, tras una inspección a los prototipos del proyecto en California.

“Para la gente que dice ‘no al muro’, si no tienes muros aquí, ni siquiera tendrás un país”, dijo el mandatario cerca de la zona fronteriza en San Diego.

Trump declaró que las fuerzas de seguridad deberán ser capaces de ver a través de la estructura para poder controlar a los cárteles criminales que podrían estar “a medio metro de distancia”, del otro lado en territorio mexicano.

La visita del mandatario estuvo marcada por protestas a favor y en contra de cada lado de la frontera.

¿Será construido el muro?

La respuesta a esa pregunta aún no es clara. Más de un año de haber llegado al poder, el Presidente Trump, no ha logrado una respuesta del Congreso que no han logrado desbloquear ni un dólar para la construcción del muro.

Vea los ocho prototipos del muro, en el siguiente enlace:

Terminan construcción de los ocho prototipos del muro que Trump prometió, así lucen ►https://t.co/2Hup9DjrnI pic.twitter.com/aXUQWgI01r — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) October 27, 2017

El muro tendría un largo de los 3.000 kilómetros de frontera con México y fue una de sus principales promesas de campaña de Trump.

Trump pide $18,000 millones para el muro a cambio de proteger a "soñadores". ►https://t.co/YelLnKjqOD pic.twitter.com/buTxsslNgs — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) January 6, 2018

Con información de la agencia AFP.

Vídeo: reporte de la Voz de América.