Historia del Mundial Italia 1990, donde Alemania fue campeón

Doce estadios fueron seleccionados para albergar partidos de la Copa Mundial de Futbol Italia 1990. El estadio San Nicola de Bari y el estadio delle Alpi de Turín fueron los dos únicos recintos completamente nuevos para el Mundial que se jugó con 24 selecciones del 8 de junio al 8 de julio. El decimo cuarto (14) Mundial de la FIFA dejó como campeón a Alemania y subcampeón a Argentina. Italia e Inglaterra disputaron el partido por el tercer puesto, el cual quedó a favor de los locales.
Italia se convirtió en el segundo país en celebrar una Copa Mundial en dos ocasiones distintas, ya que había organizado el torneo en 1934. Durante el sorteo de los grupos, el bombo número uno ubicó a las seis mejores selecciones del planeta: Italia, Argentina, Brasil, Alemania Federal, Bélgica e Inglaterra.
Para la segunda fase, la de los octavos de final, todos los integrantes del bombo uno clasificaron, aunque los argentino sufrieron más de la cuenta y avanzaron dentro de los mejores terceros puestos tras ser superados por Camerún y Rumania.
Argentina eliminó a Brasil en octavos de final (1-0), mientras que Yugoslavia a España (2-1), Irlanda a Rumania (0-0, 5-4 en penales), Italia a Uruguay (2-0), Checoslovaquia a Costa Rica (4-1), Alemania Federal a Países Bajos -Holanda- (2-1), Camerún a Colombia (2-1) e Inglaterra a Bélgica (1-0 en prórroga).
Para los cuartos de final, Argentina e Italia avanzaron sobre Yugoslavia e Irlanda para posteriormente medirse en semifinales, quedando el boleto finalista para los argentinos.
En la otra parte del camino, Alemania Federal se impuso a Checoslovaquia e Inglaterra a Camerún para que en las semifinales, los alemanes superaran a ingleses y de esa forma llegar a la final del Mundial Italia 1990.
La final
La final entre Alemania Federal y Argentina se realizó un 8 de julio de 1990 en Roma. El partido favoreció a los alemanes 1-0 con gol de Andreas Brehme, quien sentenció el tercer título mundial con un penalti, el cual fue marcado por el árbitro mexicano Edgardo Codesal.
Alemania, que usó en la final a Bodo Illgner, Andreas Brehme, Juergen Kohler, Klaus Augenthaler, Guido Buchwald, Thomas Berthold, Pierre Littbarski, Thomas Haessler, Lotario Mateo, Rudi Völler y Juergen Klinsmann, lograba su tercera Copa del Mundo de la FIFA, tras las conseguidas en 1954 y 1974.
El podio de Italia 1990
- Campeón, Alemania Federal
- Subcampeón, Argentina
- Tercero, Italia
- Cuarto, Inglaterra
- Mejor jugador, Salvatore Schillaci de Italia
- Mejor jugador joven , Robert Prosinečki de Yugoslavia
- Premio al juego limpio, Inglaterra.