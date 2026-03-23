 Los mejores porteros a lo largo de la historia de Mundiales
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Los mejores porteros a lo largo de la historia de los Mundiales

Sin duda alguna, Lev Yashin de la Unión Soviética ha sido un guardameta que se ha posicionado entre lo mejor de las Copas del Mundo de la FIFA.

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Lev Yashin de la Unión Soviética es considerado el mejor portero de todos los tiempos
Lev Yashin de la Unión Soviética es considerado el mejor portero de todos los tiempos / FOTO: InfinityFootball, internet y Pinterest

En este nuevo top, te presentamos un listado de los mejores porteros a lo largo de la historia de las Copa del Mundo de la FIFA, misma que se inició en 1930 en la edición primera que organizó Uruguay.

Noventa y seis años han trascurrido previo al Mundial 2026 y en 22 ediciones grandes figuras han marcado la historia bajo los tres palos, pero entre un conglomerado de guardametas destacan: Lev Yashin, Gordon Banks y Gianluigi Buffon.

El top-10 de jóvenes a seguir en el Mundial según la FIFA

En su página oficial, la FIFA destacó a varios futbolistas jóvenes que podrían convertirse en protagonistas del torneo más importante de selecciones.

"La Araña Negra"

Lev Yashin (Unión Soviética): "La Araña Negra" es considerado por muchos el mejor portero de la historia del futbol, Yashin revolucionó la posición en los Mundiales de 1958, 1962, 1966 y 1970.

Fue el único arquero en ganar el Balón de Oro (1963) y es famoso por sus atajadas espectaculares, su valentía saliendo del área y su capacidad para intimidar a los delanteros.

En el Mundial de 1966 llevó a la URSS al cuarto lugar y dejó una huella imborrable con su atuendo negro y sus reflejos legendarios.

"La atajada del siglo"

Gordon Banks (Inglaterra): Héroe del Mundial de 1966, donde Inglaterra se coronó campeona del mundo. Banks es recordado especialmente por "la atajada del siglo" ante Pelé en el Mundial de 1970 (Brasil 1-0 Inglaterra), considerada una de las mejores paradas de la historia.

Su consistencia, reflejos y liderazgo fueron clave para el título de 1966, y muchos lo sitúan entre los mejores porteros de todos los tiempos en Copas del Mundo.

Gianluigi Buffon

Gianluigi Buffon (Italia): Uno de los más completos y longevos. En el Mundial de 2006, Buffon fue nombrado mejor portero del torneo (Golden Glove) y fue fundamental en la conquista del título para Italia, con actuaciones impecables y solo dos goles encajados en todo el campeonato (uno en propia meta).

Participó en cinco Mundiales y es sinónimo de seguridad y liderazgo bajo los tres palos.

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Gianluigi Buffon dejó el futbol a los 45 años - EFE

Menciones honoríficas

  • Gilmar (Brasil): Campeón invicto en 1958 y 1962, con una portería casi impenetrable
  • Claudio Taffarel (Brasil): Clave en el título de 1994, con atajadas decisivas en penales
  • Oliver Kahn (Alemania): Ganó el Balón de Oro del Mundial 2002 pese a perder la final
  • Iker Casillas (España): Héroe en 2010 con el Golden Glove y paradas clave en la final.
Just Fontaine y el récord que desafía al tiempo en la Copa del Mundo

Con 13 goles en el 1958 FIFA World Cup, Just Fontaine dejó una marca histórica que sigue vigente y que lo convirtió en uno de los goleadores más legendarios del fútbol.

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