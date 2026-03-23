Los mejores porteros a lo largo de la historia de Mundiales

En este nuevo top, te presentamos un listado de los mejores porteros a lo largo de la historia de las Copa del Mundo de la FIFA, misma que se inició en 1930 en la edición primera que organizó Uruguay.
Noventa y seis años han trascurrido previo al Mundial 2026 y en 22 ediciones grandes figuras han marcado la historia bajo los tres palos, pero entre un conglomerado de guardametas destacan: Lev Yashin, Gordon Banks y Gianluigi Buffon.
"La Araña Negra"
Lev Yashin (Unión Soviética): "La Araña Negra" es considerado por muchos el mejor portero de la historia del futbol, Yashin revolucionó la posición en los Mundiales de 1958, 1962, 1966 y 1970.
Fue el único arquero en ganar el Balón de Oro (1963) y es famoso por sus atajadas espectaculares, su valentía saliendo del área y su capacidad para intimidar a los delanteros.
En el Mundial de 1966 llevó a la URSS al cuarto lugar y dejó una huella imborrable con su atuendo negro y sus reflejos legendarios.
"La atajada del siglo"
Gordon Banks (Inglaterra): Héroe del Mundial de 1966, donde Inglaterra se coronó campeona del mundo. Banks es recordado especialmente por "la atajada del siglo" ante Pelé en el Mundial de 1970 (Brasil 1-0 Inglaterra), considerada una de las mejores paradas de la historia.
Su consistencia, reflejos y liderazgo fueron clave para el título de 1966, y muchos lo sitúan entre los mejores porteros de todos los tiempos en Copas del Mundo.
Gianluigi Buffon
Gianluigi Buffon (Italia): Uno de los más completos y longevos. En el Mundial de 2006, Buffon fue nombrado mejor portero del torneo (Golden Glove) y fue fundamental en la conquista del título para Italia, con actuaciones impecables y solo dos goles encajados en todo el campeonato (uno en propia meta).
Participó en cinco Mundiales y es sinónimo de seguridad y liderazgo bajo los tres palos.
Menciones honoríficas
- Gilmar (Brasil): Campeón invicto en 1958 y 1962, con una portería casi impenetrable
- Claudio Taffarel (Brasil): Clave en el título de 1994, con atajadas decisivas en penales
- Oliver Kahn (Alemania): Ganó el Balón de Oro del Mundial 2002 pese a perder la final
- Iker Casillas (España): Héroe en 2010 con el Golden Glove y paradas clave en la final.