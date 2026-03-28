James Rodríguez y Luis Díaz, las figuras de Colombia

La Copa Mundial 2026 es un evento especial para todos los hinchas del mundo. Un espacio para reunirse, juntarse, exhibir parte de la cultura de un país. Gritar. Emocionarse con el himno. Viajar a las raíces de una tierra. Miles de aficionados llenan los estadios, pintan de un color especial al menos una parte de la cancha. Para los hinchas de Colombia, la descripción vale por partida doble. Cada edición de la gran cita es una exhibición de música, alegría y futbol, la excusa perfecta para exponer su amor por la "Tricolor". Con la edición del 2026 en Norteamérica, los colombianos tendrán la posibilidad de volver a imponer su pasión. Así lo reconocen dos de sus máximas figuras, James Rodríguez y Luis Díaz.
Luego de su ausencia en la Copa Mundial Catar 2022, la Selección Colombia está lista para regresar a la gran cita. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo finalizó en el tercer lugar de las eliminatorias sudamericanas, detrás de Argentina y Ecuador, con 28 puntos en 18 partidos disputados. De la mano del entrenador argentino, el equipo mostró fortaleza, renovación y jerarquía.
Mundial 2026: Las figuras de Colombia
James Rodríguez, de 34 años, y Luis Díaz, de 29, son la representación de ese nivel con el que se ilusiona la "Tricolor". Colombia formará parte del grupo K de la Copa Mundial 2026 y competirá ante Uzbekistán, el ganador de una de las llaves del Torneo clasificatorio (Jamaica/Nueva Caledonia) y Portugal.
En el talento del jugador de Minnesota United y el de Bayern Múnich reposa parte de la esperanza del país sudamericano, pero también en la alegría que impondrá su gente en los encuentros que se disputarán en Ciudad de México, Guadalajara y Miami.
"Es impresionante, poder jugar mi primera Copa Mundial era un sueño que todo chico y cada jugador sueña y se me ha cumplido, si Dios quiere, así que muy agradecido por esa oportunidad. Sé que el apoyo de toda Colombia, de todo un país, va a estar, ya lo demostró en la pasada Copa América (2024), en anteriores partidos amistosos. Yo sé que ese apoyo nunca va a faltar, muy agradecido por toda la gente que nos apoya y muy motivados para hacer un gran Mundial", dijo Luis Díaz a FIFA.com.
*Información de FIFA.