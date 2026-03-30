Mundial 2026: FIFA lanza concurso de dibujo para niños

Los ganadores podrán ver sus obras de arte plasmadas en los autobuses oficiales de las selecciones en el Mundial 2026.

La FIFA y Hyundai abrieron convocatoria para que niños y niñas de hasta 12 años participen en un concurso, y puedan demostrar su creatividad y ver sus obras expuestas en los autobuses oficiales de los equipos durante la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.

A través del concurso "Be There with Hyundai", los padres pueden enviar un dibujo de sus hijos que muestre cómo imaginan a los aficionados celebrando un gol de su equipo.

Al compartir sus obras de arte, los niños pueden expresar su emoción y entusiasmo, demostrar su amor por el juego y celebrar a su equipo con sus creaciones expuestas en el autobús del equipo para que el mundo y otros equipos las vean.

Aficionado pone a la venta su casa para ir al Mundial 2026 Andy Milne, que se hizo viral en 2022 gracias a una fotografía en Catar sosteniendo la Copa del Mundo, ha estado en nueve Mundiales, ocho masculinos y uno femenino.

¿Cómo participar?

Paso 1: Regístrese como tutor legal en fifa.com y descargue los materiales.

Crea una cuenta en fifa.com o inicia sesión con la dirección de correo electrónico y la fecha de nacimiento del padre o tutor. Selecciona el país que representará a tu hijo/a. Una vez completado este paso, tendrás acceso a la plantilla oficial del sorteo y al correo electrónico de confirmación de participación.

Paso 2: Crear el dibujo. Abre la plantilla de dos páginas y deja que la creatividad de tu hijo fluya. Puede crear su obra de arte a mano o digitalmente en una tableta. El tema: ¿Qué ven los jugadores desde la ventana del autobús camino a la gloria?

Paso 3: Firmar y enviar. La segunda página de la plantilla debe ser firmada por un padre o tutor legal para confirmar el consentimiento. Envíe el formulario completado y firmado desde la misma dirección de correo electrónico que utilizó para su cuenta de fifa.com a la dirección de correo electrónico proporcionada después del registro.

Importante: Los trabajos deben enviarse en formato PDF, JPG, HEIC o PNG.

Concurso de dibujo para niños en el Mundial de la FIFA - FIFA

¿Cuál será el premio?

Se seleccionará un ganador de cada país clasificado. Los ganadores serán elegidos en función de la creatividad y de la fidelidad con la que el dibujo represente el tema, mostrando a los aficionados su pasión y ánimo hacia su equipo.

El dibujo ganador de cada país clasificado se imprimirá y se exhibirá oficialmente en la ventana lateral del autobús del equipo de esa nación, conducido por Hyundai/Kia durante todo el torneo

Los ganadores no solo imaginarán el viaje, sino que lo vivirán. Cada ganador recibirá un viaje para asistir a un partido de la Copa Mundial de la FIFA. Este premio único incluye una entrada para el partido, vuelos y alojamiento para el niño ganador y su padre, madre o tutor legal acompañante.

Concurso de dibujo para ser plasmado en los autobuses del Mundial 2026 - FIFA

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