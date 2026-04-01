Datos destacados que dejó el camino al Mundial 2026

En total, en la fase de clasificación se jugaron 899 partidos en 937 días de competición, donde se anotaron 2 mil 527 goles.

La fase de grupos del Mundial 2026, que reunirá desde el 11 de junio a selecciones de 48 países, se completó a finales de marzo con la clasificación de 4 equipos de Europa en una repesca que reunió a 16 aspirantes y de otros 2 procedentes de una liguilla con 6 formaciones jugada en México.

En una tanda de penaltis que sucedió a un alargue en el que persistió el empate, República Checa eliminó a Dinamarca y Bosnia a Italia, que falta a la cita mundialista por tercera vez consecutiva.

Los otros dos clasificados europeos son Turquía, que dejó en el camino a Kosovo, y Suecia, verdugo de la generación polaca encabezada por Robert Lewandowski.

Por otra parte, en la repesca intercontinental disputada en las ciudades mexicanas de Guadalajara y Monterrey, República Democrática del Congo (RDC) selló su visado a expensas de Jamaica, y el último cupo libre quedó en poder de Irak.

Desde políticos hasta clérigos, Irak celebra pase al Mundial 2026 El primer ministro iraquí, Mohamed Shia al Sudani, destacó la “determinación y resiliencia” de la juventud de su país.

Datos del camino al Mundial 2026

En total, en la fase de clasificación se jugaron 899 partidos en 937 días de competición, según datos de la FIFA, con Irak como la selección que ha disputado, con 21, el mayor número de encuentros, mientras que Bolivia, junto con Emiratos Árabes Unidos e Indonesia, han jugado 20.

Además, el iraquí Aymen Hussein anotó el último de los 2 mil 527 goles de una fase de clasificación mundial en la que ha habido un promedio de 2,8 tantos por encuentro, poniendo fin a una trayectoria que comenzó el 7 de septiembre de 2023.

La RD Congo regresa al Mundial 52 años después La República Democrática del Congo selló su clasificación al Mundial tras vencer 1-0 a Jamaica; su única participación fue en 1974, cuando competía bajo el nombre de Zaire.

Mundial 2026

La edición 23 del Mundial, el primero organizado por tres países y con 48 aspirantes al título, tendrá 104 partidos, comenzará el 11 de junio en el estadio Azteca con el choque entre México y Sudáfrica y se dirimirá el 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford.

La fase inicial, agrupada en 12 grupos, se definirá tras 72 partidos antes de clasificar a 32 selecciones para la segunda instancia.

Se espera que más de 6 millones de aficionados acudan a los estadios de las 16 ciudades que albergarán partidos durante el torneo, mientras que 6 mil millones de personas en todo el mundo sigan la competición a través de los diferentes medios de comunicación, según las estimaciones de la FIFA.

Así quedaron conformados los grupos del Mundial 2026 Tras los partidos de repechaje europeos e intercontinentales, ya se conocen las 48 selecciones que integrarán todos los grupos del Mundial 2026 en EE. UU., México y Canadá.

*Información EFE.

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