 La RD Congo regresa al Mundial 52 años después
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La RD Congo regresa al Mundial 52 años después

La República Democrática del Congo selló su clasificación al Mundial tras vencer 1-0 a Jamaica; su única participación fue en 1974, cuando competía bajo el nombre de Zaire.

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Celebración de la República Democrática del Congo ante Jamaica - EFE
Celebración de la República Democrática del Congo ante Jamaica / FOTO: Agencia EFE

La República Democrática del Congo hizo historia al clasificarse al segundo Mundial de su historia, luego de imponerse 1-0 a Jamaica en el repechaje intercontinental disputado en el Estadio Akron, en la ciudad de Guadalajara, México. El conjunto africano mostró carácter y disciplina táctica a lo largo de un encuentro muy disputado, en el que ambas selecciones tuvieron oportunidades, pero carecieron de contundencia durante el tiempo reglamentario.

El único gol del partido llegó en la prórroga, concretamente al minuto 100, por medio del defensor Axel Tuanzebe, quien aprovechó una jugada a balón parado para desatar la euforia de su equipo y de toda una nación. La anotación no solo significó la victoria, sino también el regreso de la selección congoleña a la máxima cita del fútbol mundial, marcando un momento histórico para el país.

El segundo mundial de la República Democrática del Congo

La única participación previa de la República Democrática del Congo en una Copa del Mundo se remonta a 1974, cuando el país competía bajo el nombre de Zaire. En aquella ocasión, el equipo africano no logró superar la fase de grupos, enfrentándose a potencias como Brasil, Yugoslavia y Escocia. A pesar de los resultados adversos, aquella participación quedó grabada como un hito importante en la historia del fútbol del país.

Para esta nueva edición del Mundial, la República Democrática del Congo integrará el Grupo K, donde se medirá ante selecciones de alto nivel como Portugal, Colombia y Uzbekistán. El desafío será exigente, pero el equipo llega con ilusión renovada y con la esperanza de superar lo hecho en su única participación anterior, buscando escribir una nueva página dorada en su historia futbolística.

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Partido entre Jamaica y la República Democrática del Congo - Agencia EFE

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