Concacaf y su racha goleadora en los Mundiales de la FIFA

Landon Donovan de Estados Unidos es el máximo goleador en los seis Mundiales disputados en este siglo.

Los equipos de la Concacaf han marcado 68 goles en las seis ediciones de la Copa Mundial de la FIFA disputadas en este siglo (Corea-Japón 2002 al Catar 2022). Son tres goles más de los que los equipos de la región anotaron en las 16 ediciones anteriores del torneo (Uruguay 1930 al Francia 1998).

Desde el inicio del tercer milenio, los países que lideran la clasificación de la Concacaf son México (23 goles), Estados Unidos (22) y Costa Rica (18). Mientras que Canadá (2), Panamá (2) y Honduras (1) suman el resto.

Landon Donovan de Estados Unidos es el máximo goleador de este periodo (5 goles), seguido del también estadounidense Clint Dempsey (4), el mexicano Javier Hernández (4), el costarricense Ronald Gómez (3), el mexicano Rafa Márquez (3) y el costarricense Paulo Wanchope (3).

Entre los mejores goles de la Concacaf de este siglo se encuentran el increíble cabezazo de Jared Borgetti con México contra Italia en Corea-Japón 2002, el trallazo de Jermaine Jones con Estados Unidos contra Bélgica en Brasil 2014 y el impresionante lanzamiento de falta de Luis Chávez con México contra Arabia Saudí en Catar 2022.

Selección de Canadá, uno de los anfitriones de la Copa del Mundo 2026 - FIFA

Mundial 2026

Para la XXIII edición de la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, la Concacaf tendrá un total de seis participantes; los tres anfitriones del Mundial, además de Haití, Curazao y Panamá, el único representante por Centroamérica.

Además, la Concacaf perdió con Jamaica la posibilidad de sumar un séptimo boleto en el Mundial luego de la derrota de los del Caribe ante República Democrática del Congo.

El Mundial 2026 se realizará del 11 de junio al 19 de julio del presente años, y Argentina, de Lionel Messi, llega como el campeón defensor.

El partido inaugural se realizará en México, estadio Azteca, con el anfitrión ante Sudáfrica, mismo duelo con el cual se inició el Mundial Sudáfrica 2010.

Mundial 2026: El primero en tres países y con 48 selecciones La Copa del Mundo de la FIFA comenzó en 1930 en Uruguay y tuvo la participación de 13 selecciones, incluida la anfitriona.

*Información FIFA.

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