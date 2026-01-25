Guatemala gana en debut de Clasificatorias Sub-17 Concacaf

La Selección Nacional Sub-17 de Guatemala, que dirige Alison Monzón debutó en la primera ronda de las Clasificatorias Femeninas Sub-17 de Concacaf 2026 rumbo a la Copa del Mundo Femenina Marrueco 2026. Las chapinas en su primera presentación derrotaron 1-0 a Islas Caimán en un duelo inédito en dicha categoría.
Las Clasificatorias Concacaf 2026 de los grupos C (en Curazao), D (en Aruba) y E (en Nicaragua) debutaron este domingo en una serie de juego emotivos donde los sueños primordiales son llegar al Premundial Femenino de Concacaf 2026.
Guatemala se enfrentó a Islas Caimán por el grupo C en el Stadion Rignaal ‘Jean’ Francisca de Willemstad, Curazao, y fue un triunfo a favor de las chapinas 1-0 con anotación de Emery Aguilar, y de esta forma Guatemala suma sus primeras tres unidades.
Guatemala e Islas Caimán nunca se habían enfrentado en un partido en esta categoría. El único antecedente que tenían las chapinas era que se habían enfrentado a dos selecciones del Caribe y ambos partidos fueron victoria: 3-1 ante Curazao y 5-0 ante Anguila en 2025.
Guatemala derrotó en su primer partido ante Islas Caimán 1-0, pero no logró superar los marcadores que selecciones centroamericanas en el pasado le habían hecho a Islas Caimán, como por ejemplo el 7-0 que le hizo Costa Rica en 2010 o el 12-0 de El Salvador en 2024.
Este domingo aún falta por disputarse el duelo Haití-Antigua y Barbuda para conocer en qué posición terminará la "Bicolor" guatemalteca tras la primera fecha.
Guatemala tendrá como segundo rival a Antigua y Barbuda. Este duelo será el martes 27 de enero a las 14:00 horas GT.
Calendario de Guatemala
|No.
|Partido
|Fecha
|Horario GT
|1
|Guatemala 1-0 Islas Caimán
|Domingo, 25 de enero
|14:00 horas
|2
|Antigua y Barbuda-Guatemala
|Martes, 27 de enero
|14:00 horas
|3
|Guatemala-Santa Lucía
|Jueves, 29 de enero
|14:00 horas
|4
|Haití-Guatemala
|Lunes, 2 de febrero
|17:00 horas
¿Qué son las Clasificatorias Concacaf 2026?
La primera ronda de las Clasificatorias Femeninas Sub-17 de Concacaf 2026 determinará a las ocho selecciones -seis ganadoras de grupo y dos mejores segundos lugares-, de un total de 28, que avanzarán a la ronda final y se unirán a los cuatro equipos mejor clasificados de la región, que recibieron pase directo: Canadá, México, Puerto Rico y Estados Unidos (12 selecciones en total).
Es la segunda edición del torneo que se dispute bajo el actual formato de dos rondas, tras su introducción en 2025.
Las 12 selecciones en la ronda final competirán por cuatro boletos para representar a Concacaf en la competencia mundial, que se celebrará en Marruecos entre octubre y noviembre de este año.
En la edición anterior de las Clasificatorias Femeninas Sub-17 de Concacaf, disputada bajo el mismo formato de dos rondas, Canadá, Costa Rica, México y Estados Unidos lideraron sus respectivos grupos y aseguraron su clasificación a la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2025 en Marruecos.